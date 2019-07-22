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Від 8 до 12 годин: як будемо
працювати за новим Трудовим...

Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:48

Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...

Пропонуємо до обговорення:
У новому Трудовому кодексі є пункт щодо збільшення тривалості робочого дня з 8 до 12 годин.

Дивися повний текст Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим Кодексом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:48

12 часов в день, не хороший знак
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 10:15

В Европе уменьшают рабочий день до 7 часов а у нас увеличивают. И когда это у работника спрашивали согласия? Не нравится, пошел на х..
alex7gk
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:22

Re: Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим

Фриланс і віддалена робота це не одне й теж
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:29

  alex7gk написав:В Европе уменьшают рабочий день до 7 часов а у нас увеличивают. И когда это у работника спрашивали согласия? Не нравится, пошел на х..

График работы и оплаты за переработку должны быть прописаны в трудовом договоре. Если вас не устраивают условия, то просто не соглашайтесь на эту работу. В чем сложность? Или сейчас в Украине с работой напряженка?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:01

  Gastarbaiter написав:Или сейчас в Украине с работой напряженка?
c 8 часовой да !
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:04

  chipmunk написав:Фриланс і віддалена робота це не одне й теж

Не одно и то же. Фриланс – удалённая работа при отсутствии постоянного работодателя. В некоторых случаях постоянный работник, оформленный официально, может по согласованию с работодателем работать дистанционно, и это не фриланс.
avk
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 19:20

А почему не прописали по 12-14 часов в день и 6 дней в неделю? В Польше могут так работать, значит и здесь получится. :mrgreen:
Ratatui
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