У новому Трудовому кодексі є пункт щодо збільшення тривалості робочого дня з 8 до 12 годин.
Дивися повний текст Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим Кодексом.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 09:48
Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим Кодексом.
Додано: Нед 25 сер, 2019 10:15
В Европе уменьшают рабочий день до 7 часов а у нас увеличивают. И когда это у работника спрашивали согласия? Не нравится, пошел на х..
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:22
Re: Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим
Фриланс і віддалена робота це не одне й теж
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 25 сер, 2019 12:29
График работы и оплаты за переработку должны быть прописаны в трудовом договоре. Если вас не устраивают условия, то просто не соглашайтесь на эту работу. В чем сложность? Или сейчас в Украине с работой напряженка?
Додано: Нед 25 сер, 2019 18:01
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 25 сер, 2019 18:04
Додано: Нед 25 сер, 2019 19:20
А почему не прописали по 12-14 часов в день и 6 дней в неделю? В Польше могут так работать, значит и здесь получится.
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