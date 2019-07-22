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Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 сер, 2019 21:23
Это что, для того чтоб желающих работать людей в Украине еще меньше было. Решили таким образом уменьшить дефицит кадров на малооплачиваемые вакансии. И какими же злобными люди станут когда они и так - как черти порой.
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Juna
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Додано: Нед 25 сер, 2019 21:42
<b>safonovstanislav</b>
Не сравнивайте работу таксистов с их дневными ночными шабашками и работу на заводе или конвейере. Я думаю после 10 часов на заводе у же никуда больше идти не захочется
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alex7gk
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