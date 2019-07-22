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Від 8 до 12 годин: як будемо
працювати за новим Трудовим...

Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:08

  alex7gk написав:<b>safonovstanislav</b>
Не сравнивайте работу таксистов с их дневными ночными шабашками и работу на заводе или конвейере. Я думаю после 10 часов на заводе у же никуда больше идти не захочется

Вы недооцениваете некоторых людей. Они входят в ритм, и пол дня выходных - для них уже стресс, т. к. просто не понимают что делать со внезапно свалившейся на них свободой.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 12:29

То есть, сейчас за переработку в 12 часовую смену доплачивают по двойном тарифу и люди довольны, но не довольны сильные мира сего. Узаконят как обычные рабочие часы? Тысячи предприятий работают круглосуточно с 12 часовым семенами... Это уже не первая статья. Выводы напрашивается сами.. Изменение кзот только в пользу работодателя. Люди должны быть еще больше похожи на рабов? Ни одного плюса в изменениях для грузчика например, или кладовщика, продавца в магазине я не нашёл.
halyapin
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 18:00

Никто все равно это не проверяют, а обкатаная схема устроится на неполный рабочий день и работать полный, всем все равно ибо проверок не бывает
magilevski
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 05:32

  safonovstanislav написав:Они входят в ритм

Тяжело первые 15 лет, потом втягиваешься.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 05:43

  safonovstanislav написав:У нас также работают многие. Некоторые на 2-3 работах одновременно + шабашки. Я знаю несколько человек, которые без выходных работают, а некоторые с дневной работы сразу на ночную смену идут, а утром опять на дневную работу. Было бы желание

Мужики сами себе такую жизнь выбирают. Жил с мамой не тужил, ел домашние котлеты, с девками встречался, была нормальная работа, пусть не много платили но хватало. А потом захотелось жениться, детей нарожать и денег стало не хватать. Теперь в Польше по 12 часов вкалывает, живёт в общежитие с четырьмя мужиками и дрочит в душе.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 05:50

Re: Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим

Учите языки.
antidot_aspirin
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 05:58

  Тракторист написав:
  Ratatui написав:А почему не прописали по 12-14 часов в день и 6 дней в неделю? В Польше могут так работать, значит и здесь получится. :mrgreen:

а выходной то зачем? зачем так баловать народ?... :mrgreen:


Ну хоть Юрьев день то оставят?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 07:24

  Попаданец написав:
  safonovstanislav написав:У нас также работают многие. Некоторые на 2-3 работах одновременно + шабашки. Я знаю несколько человек, которые без выходных работают, а некоторые с дневной работы сразу на ночную смену идут, а утром опять на дневную работу. Было бы желание

Мужики сами себе такую жизнь выбирают. Жил с мамой не тужил, ел домашние котлеты, с девками встречался, была нормальная работа, пусть не много платили но хватало. А потом захотелось жениться, детей нарожать и денег стало не хватать. Теперь в Польше по 12 часов вкалывает, живёт в общежитие с четырьмя мужиками и дрочит в душе.

Это точно
safonovstanislav
 
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