Вы недооцениваете некоторых людей. Они входят в ритм, и пол дня выходных - для них уже стресс, т. к. просто не понимают что делать со внезапно свалившейся на них свободой.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 10:08
Вы недооцениваете некоторых людей. Они входят в ритм, и пол дня выходных - для них уже стресс, т. к. просто не понимают что делать со внезапно свалившейся на них свободой.
Додано: Пон 26 сер, 2019 12:29
То есть, сейчас за переработку в 12 часовую смену доплачивают по двойном тарифу и люди довольны, но не довольны сильные мира сего. Узаконят как обычные рабочие часы? Тысячи предприятий работают круглосуточно с 12 часовым семенами... Это уже не первая статья. Выводы напрашивается сами.. Изменение кзот только в пользу работодателя. Люди должны быть еще больше похожи на рабов? Ни одного плюса в изменениях для грузчика например, или кладовщика, продавца в магазине я не нашёл.
Додано: Пон 26 сер, 2019 18:00
Никто все равно это не проверяют, а обкатаная схема устроится на неполный рабочий день и работать полный, всем все равно ибо проверок не бывает
Додано: Вів 27 сер, 2019 05:32
Додано: Вів 27 сер, 2019 05:43
Мужики сами себе такую жизнь выбирают. Жил с мамой не тужил, ел домашние котлеты, с девками встречался, была нормальная работа, пусть не много платили но хватало. А потом захотелось жениться, детей нарожать и денег стало не хватать. Теперь в Польше по 12 часов вкалывает, живёт в общежитие с четырьмя мужиками и дрочит в душе.
Додано: Вів 27 сер, 2019 05:50
Re: Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим
Учите языки.
Додано: Вів 27 сер, 2019 05:58
Ну хоть Юрьев день то оставят?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 27 сер, 2019 07:24
Это точно
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