Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...

Додано: Вів 27 сер, 2019 08:18

Я против 12 часов Работают на 2-3 работах почему ??? Да потому , что , нехватает.Утверждать ,что люди сами хотят работать по 12 часов ненадо .Когда цены на энерго ресурсы ,коммуналку ,продукты ,бензин , минудобрения.....и много чего ещё будут соответствовать зарплате , поверье , мало кто захочет променять время проведенное с семьёй , на дополнительные рабочие часы или на 2-3 работу .На работающих на чужбине ненадо ориентироваться и тем более их осуждать , они не посвоей воле на "панщине" ... Так что , много есть о чем думать , обговаривать , владе с народом перед тем , как , что-то узаконить ,а народ должен помнить ОН ЕСТЬ ВЛАСТЬ !!! , и Влада должна быть из простых умных людей , а не (из грязи в князи ) этих зажравшихся...... Писать , говорить , можно о многом и безконечно ,ГЛАВНОЕ , чтобы мы услышали поняли друг друга .