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Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 10:11
Попаданец написав: safonovstanislav написав:
Они входят в ритм
Тяжело первые 15 лет, потом втягиваешься.
потом копыта отбрасываешь и до пенсии не доживаешь ! идеальный вариант как в фильме облачный Атлас ... пророческий фильм как вспомню про официанток в фильме...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Вів 27 сер, 2019 10:15
"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам,меня и всех моих друзей и знакомых тр... в задницу черенком от швабры.Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в ж***.
Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".
Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.
Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала.Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений — что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".
Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу".
Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
Нет, говорим мы, никакой швабры.
Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"
Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.
Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас,что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия".
Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.
Власть: "Ваши голоса услышаны.Будут произведены кардинальные реформы.В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину."
Нет, говорим мы, никакой швабры в наших ж***!!!!!
Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."
теперь узаконили теперь официально каждый день , а не только "по вторникам и пятницам"
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Вів 27 сер, 2019 10:53
yurijmomot251 написав:
Утверждать ,что люди сами хотят работать по 12 часов ненадо
На самом деле, люди сами хотят так работать. Особенно те, у кого почасовая или сдельная оплата. Знакомый вернулся из Польши. Говорит, что можно самому можно было выбирать вид и график работы. Можно было стоять на конвейере, а можно внутри холодильника за плату в час *1.5. Работать можно 8 часов, а можно и больше. Кто-то выбирал 8 часов на конвейере, а кто-то 20 часов в сутки в холодильнике. Знакомый говорит, что заробитчане из Непала выбирали работать в основном по 20 часов в сутки
Да и сам, я, как предприниматель, работаю без выходных 24 часа в сутки, сплю когда придётся, в основном по 3-5 часов. Если иду куда-то, то всегда с телефоном, чтоб можно было контролировать, что ничего не поломалось. Такой вот IT-бизнес. Вот вам и сдельная работа. Можно на работу тратить 1 час, и соответственно зарабатывать. Но, зачем? Если можно тратить от 20 часов в сутки. Да и выходные не особо нужны, когда получаешь деньги за то, что сделал, а не за то, что отсидел на работе отсмотрев сериалы
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:14
yama написав:
закон закон по факту узаконили то рабство которое уже было ! у нас много если не большинство официально на минималке . Уже за 8 часов выжимают как лимон , а 12+ это триндец именно по этому никому не советую ехать на зароботки на низкоквалифицированную роботу ибо фигачить по 12+ часов ну его на нафиг так себе жизнь укорачивать и здоровье гробить
Сейчас в большинстве стран Европы рынок труда испытывает дефицит рабочих рук. И в Украине в том числе. Но работодатели ничего не будут менять пока будут находиться согласные на минималку+конверт и 12-14 часов в день. Когда работать становится некому, бизнес или меняет условия или закрывается.
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