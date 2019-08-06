Японський фонд державних пенсійних інвестицій втратив гроші у вигляді акцій, інструментів із фіксованим доходом і валютних позицій.
Дивися повний текст Пенсійний фонд Японії попереджає про глобальні інвестиційні втрати.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 11:42
Пенсійний фонд Японії попереджає про глобальні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд Японії попереджає про глобальні інвестиційні втрати.
Додано: Пон 26 сер, 2019 11:42
@Также он рассказал, что в период с 2001 по 2018 финансовый год годовая доходность японской системы составляла 3,03%.@
айда к нам в украинские ОВГЗ. под 16%. Процентики только и будут кап-кап. Надежность гарантируется украинскими правительствами!
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