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Пенсійний фонд Японії
попереджає про глобальні...

Пенсійний фонд Японії попереджає про глобальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:42

Пенсійний фонд Японії попереджає про глобальні...

Пропонуємо до обговорення:
Японський фонд державних пенсійних інвестицій втратив гроші у вигляді акцій, інструментів із фіксованим доходом і валютних позицій.

Дивися повний текст Пенсійний фонд Японії попереджає про глобальні інвестиційні втрати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 11:42

@Также он рассказал, что в период с 2001 по 2018 финансовый год годовая доходность японской системы составляла 3,03%.@

айда к нам в украинские ОВГЗ. под 16%. Процентики только и будут кап-кап. Надежность гарантируется украинскими правительствами!
:D
Alex2007
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