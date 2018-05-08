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В ЄС підготували план введення
мит на американські товари

В ЄС підготували план введення мит на американські товари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:58

В ЄС підготували план введення мит на американські товари

Пропонуємо до обговорення:
Європейські чиновники підготували агресивний план, спрямований на протидію торговельній політиці США, а також і найбільшим американським технологічним компаніям, включаючи Google, Apple, Amazon і Facebook.

Дивися повний текст В ЄС підготували план введення мит на американські товари.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:58

Не дарма люди виїжджали з Європи. Ось так групка інтузіастів та декілька олігархів створюють страх для всієї планети.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:02

АFacebook что особенный что не платит налоги в Европе или мало зарабатывает.
Украине тоже пора обложить налонами и Гугл и фейсбук.
СШЯ скоро довыёживаются
blueiceua
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