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В ЄС підготували план введення мит на американські товари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Європейські чиновники підготували агресивний план, спрямований на протидію торговельній політиці США, а також і найбільшим американським технологічним компаніям, включаючи Google, Apple, Amazon і Facebook.
Дивися повний текст В ЄС підготували план введення мит на американські товари
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R2
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:58
Не дарма люди виїжджали з Європи. Ось так групка інтузіастів та декілька олігархів створюють страх для всієї планети.
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jeugen
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:02
АFacebook что особенный что не платит налоги в Европе или мало зарабатывает.
Украине тоже пора обложить налонами и Гугл и фейсбук.
СШЯ скоро довыёживаются
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blueiceua
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:16
blueiceua
В Україні ще до сих пір необхідно з бумажками ходити, а Ви кажете про облік заробітку на рекламі, яка існує віртуально. Це ще не той рівень.
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jeugen
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:55
blueiceua написав:
е платит налоги в Европе
Европа сама наделала себе внутренних оффшоров, а теперь удивляется, что там оказалось куча американских компаний и они почти не платят налогов. Оказывается, американцы нашли адекватных спецов и разобрались в европейской налоговой системе. Удивительно, правда?!
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LutsMan
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