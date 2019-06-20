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До Ради внесли кандидатуру
Олексія Гончарука на пост...

До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:51

До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...

Пропонуємо до обговорення:
Партія «Слуга народу» пропонує обрати новим прем'єр-міністром Олексія Гончарука.

Дивися повний текст До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост прем'єр-міністра.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:51

А ну про Минздраф скажите!!!
lov2108
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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