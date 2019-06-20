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До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Партія «Слуга народу» пропонує обрати новим прем'єр-міністром Олексія Гончарука.
Дивися повний текст До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост прем'єр-міністра
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Додано: Чет 29 сер, 2019 11:51
А ну про Минздраф скажите!!!
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