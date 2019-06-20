Партія «Слуга народу» пропонує обрати новим прем'єр-міністром Олексія Гончарука.
Дивися повний текст До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост прем'єр-міністра.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 11:51
До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост прем'єр-міністра.
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:35
Особенно показательно, что «новая» команда оставила «реформатора» Авакова.
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:16
Re: До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...
Да уж с минздравом явно всё очень непросто. Не могут найти человека. А тем кому предлагают должность - отказываются. Видать давление такое шо мама не горюй. Врядли стоит ожидать улучшений в этой сфере.
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:24
Ни в какой сфере не стоит ждать улучшений. Эти люди будут воплощать в жизнь планы своих реальных хозяев.
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:50
Ну в принципі... Якщо директор Вінницького ринку зміг бути прем'єр-міністром, то чому молодший юрист Городнянського заводу продтоварів не зможе? Але тенденція все одно не радує.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:19
Да смотрю, там куда не плюнь...
Оксана Маркарова отчиталась в декларации за 2018 г:
Таким образом министр финансов нарушила ЗУ "О предотвращении коррупции" (ст 52)
Сотни квадратов столичной недвижимости, роскошные апартаменты в США, гектары земли в Ворзеле, гостиница, фабрика и бизнес-центры - богатая жизнь главы Минфина Оксаны Маркаровой обошлась государственному бюджету Украины, как минимум, в 1 миллиард 300 тысяч гривен
Здается мне, эту подружку яреськи, пересадить нужно, но совсем в другое место
Ѣ Ребята, что вы творите?
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