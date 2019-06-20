До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...

Додано: Чет 29 сер, 2019 14:50

Ну в принципі... Якщо директор Вінницького ринку зміг бути прем'єр-міністром, то чому молодший юрист Городнянського заводу продтоварів не зможе? Але тенденція все одно не радує.

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.