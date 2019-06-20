До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...
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Да уж с минздравом явно всё очень непросто. Не могут найти человека. А тем кому предлагают должность - отказываются. Видать давление такое шо мама не горюй. Врядли стоит ожидать улучшений в этой сфере.
Alex2007 написав:Да уж с минздравом явно всё очень непросто. Не могут найти человека. А тем кому предлагают должность - отказываются. Видать давление такое шо мама не горюй. Врядли стоит ожидать улучшений в этой сфере.
Ни в какой сфере не стоит ждать улучшений. Эти люди будут воплощать в жизнь планы своих реальных хозяев.
Сотни квадратов столичной недвижимости, роскошные апартаменты в США, гектары земли в Ворзеле, гостиница, фабрика и бизнес-центры - богатая жизнь главы Минфина Оксаны Маркаровой обошлась государственному бюджету Украины, как минимум, в 1 миллиард 300 тысяч гривен https://ua24ua.net/dorogaya-shtuchka-ok ... iarda-smi/
Здается мне, эту подружку яреськи, пересадить нужно, но совсем в другое место
Сотни квадратов столичной недвижимости, роскошные апартаменты в США, гектары земли в Ворзеле, гостиница, фабрика и бизнес-центры - богатая жизнь главы Минфина Оксаны Маркаровой обошлась государственному бюджету Украины, как минимум, в 1 миллиард 300 тысяч гривен https://ua24ua.net/dorogaya-shtuchka-ok ... iarda-smi/
Здается мне, эту подружку яреськи, пересадить нужно, но совсем в другое место
Ѣ Ребята, что вы творите?
Ничего нового ребята не творят. Отобрали кормушку, теперь будут набивать карманы.