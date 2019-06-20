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До Ради внесли кандидатуру
Олексія Гончарука на пост...

До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:51

До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...

Пропонуємо до обговорення:
Партія «Слуга народу» пропонує обрати новим прем'єр-міністром Олексія Гончарука.

Дивися повний текст До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост прем'єр-міністра.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:51

А ну про Минздраф скажите!!!
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:35

Особенно показательно, что «новая» команда оставила «реформатора» Авакова.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:08

Еще один соросёнок у руля, пэрэмогаадназначна!
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:16

Re: До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...

Да уж с минздравом явно всё очень непросто. Не могут найти человека. А тем кому предлагают должность - отказываются. Видать давление такое шо мама не горюй. Врядли стоит ожидать улучшений в этой сфере. :cry:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:24

  Alex2007 написав:Да уж с минздравом явно всё очень непросто. Не могут найти человека. А тем кому предлагают должность - отказываются. Видать давление такое шо мама не горюй. Врядли стоит ожидать улучшений в этой сфере. :cry:

Ни в какой сфере не стоит ждать улучшений. Эти люди будут воплощать в жизнь планы своих реальных хозяев.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:50

Ну в принципі... Якщо директор Вінницького ринку зміг бути прем'єр-міністром, то чому молодший юрист Городнянського заводу продтоварів не зможе? Але тенденція все одно не радує.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:19

  NetSerpent написав:Ну в принципі... Якщо директор Вінницького ринку зміг бути прем'єр-міністром, то чому молодший юрист Городнянського заводу продтоварів не зможе? Але тенденція все одно не радує.


Да смотрю, там куда не плюнь... :roll:

Оксана Маркарова отчиталась в декларации за 2018 г:
https://www.dubinsky.pro/news/muzh-mini ... -citigroup
Таким образом министр финансов нарушила ЗУ "О предотвращении коррупции" (ст 52)


Сотни квадратов столичной недвижимости, роскошные апартаменты в США, гектары земли в Ворзеле, гостиница, фабрика и бизнес-центры - богатая жизнь главы Минфина Оксаны Маркаровой обошлась государственному бюджету Украины, как минимум, в 1 миллиард 300 тысяч гривен
https://ua24ua.net/dorogaya-shtuchka-ok ... iarda-smi/


Здается мне, эту подружку яреськи, пересадить нужно, но совсем в другое место :arrow:

Ѣ Ребята, что вы творите? :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:49

  EKO написав:
  NetSerpent написав:Ну в принципі... Якщо директор Вінницького ринку зміг бути прем'єр-міністром, то чому молодший юрист Городнянського заводу продтоварів не зможе? Але тенденція все одно не радує.


Да смотрю, там куда не плюнь... :roll:

Оксана Маркарова отчиталась в декларации за 2018 г:
https://www.dubinsky.pro/news/muzh-mini ... -citigroup
Таким образом министр финансов нарушила ЗУ "О предотвращении коррупции" (ст 52)


Сотни квадратов столичной недвижимости, роскошные апартаменты в США, гектары земли в Ворзеле, гостиница, фабрика и бизнес-центры - богатая жизнь главы Минфина Оксаны Маркаровой обошлась государственному бюджету Украины, как минимум, в 1 миллиард 300 тысяч гривен
https://ua24ua.net/dorogaya-shtuchka-ok ... iarda-smi/


Здается мне, эту подружку яреськи, пересадить нужно, но совсем в другое место :arrow:

Ѣ Ребята, что вы творите? :evil:

Ничего нового ребята не творят. Отобрали кормушку, теперь будут набивать карманы.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:56

Re: До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...

  nalim написав:Ни в какой сфере не стоит ждать улучшений. Эти люди будут воплощать в жизнь планы своих реальных хозяев.

  nalim написав:Ничего нового ребята не творят. Отобрали кормушку, теперь будут набивать карманы.

  NetSerpent написав:Ну в принципі... Якщо директор Вінницького ринку зміг бути прем'єр-міністром, то чому молодший юрист Городнянського заводу продтоварів не зможе? Але тенденція все одно не радує.


Хм. Рубята. По честному. Кто мешал вам участвовать в выборах и потом предлагать себя? Или позиция - пусть кто-то сделает мне страну, а не я? Выборы были? Все голосовали? Ну так получайте. Че плакаете?
dimo_0n
 
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