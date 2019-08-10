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Чи змогли б ви облаштувати
бізнес на канцтоварах? (тест)

Чи змогли б ви облаштувати бізнес на канцтоварах? (тест)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:19

Чи змогли б ви облаштувати бізнес на канцтоварах? (тест)

Пропонуємо до обговорення:
У новому тесті ми надаємо можливість кожному читачеві спробувати себе в ролі власника магазину з канцтоварами.

Дивися повний текст Чи змогли б ви облаштувати бізнес на канцтоварах? (тест).
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