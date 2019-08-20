Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4173 грн.
Дивися повний текст Українцям перерахують зарплати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:42
Українцям перерахують зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям перерахують зарплати.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:22
Цікаві цифри
У моєї дружини 6500 нараховано, а на руки 5000 це вже з напругою і надбавками, вона бухгалтер в міській лікарні Камя'нець-Подільського. Де ви такі цифри бачите я не знаю
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:47
И откуда только у вас такая информация? Я штатный работник Скорой помощи и зарплата у меня 4800 гривен. Где ваши 8547???
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:38
какой то странный рост минималки... как можно в год прибавлять меньше чем на 500 грн? это и так смешная сумма, как по мне в 2021 году должно быть не меньше 5200 грн, а в 2022 - 5700 хотя и это будет мало с учетом инфляции и ростом цен
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:36
master1603, ну так город маленький у вас, поэтому такие зарплаты. Жили бы в городе с населением от 500+ человек, то смогла бы ваша жена при обычных знаниях работать бухгалтером минимум за 8000 на руки (т.е. 10 тыс для госстата)
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:36
Я медицинская сестра амбулатории,работаю на 0.75 и моя месячная зп без вычислений 2622.Откуда у вас такие цифры???
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:51
djvovan29
так дефляція ж продовжиться. Чекаємо в 2022 - долар по 5,05, а Євро по 4,53.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:27
Толку от этих повышений,если ЗП растет на 100-500 раз в год.а Цены растут каждый день
Давайте доллар по 8... И евро по 7... Тогда и говорите про великий рост соц.составляющей
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:07
Витя уже вышел.
Black Jack - White Business
|