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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:18
працюю на залізниці. слюсар ремонтник,зп без премії 4600. премія 35%. до того ж тарифи по професіях у всіх практично однакові хоть в києві, хоть в малому місті. де ваші мінімальні 8тис??
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29
Ну и приколисты они - Сумыгаз - на руки 3993 гр. Пусть хоть немного выходит ...... из кабинета.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:29
Я работаю водителем в сфере образования и ставка держ водитиля 2600 и надбавка до минималки в итоге на руки за 21 робочий день я получаю 3400. Премия раз ягод в некоторых учреждениях чаше начисляется по отношению к ставке а не к минималк
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:48
Re: Українцям перерахують зарплати
yura_dementev и jeugen какие-то у вас проблемы с пониманием курсов, как евро может быть ниже $?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:50
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:09
это же бот однодневка наштомповал ряд сообщений про зп 2000-4000 грн.
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