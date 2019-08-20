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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:04
Унас зп грязными типа космические но с етими выщитами чуть не в40% на руки даже минималки нет. У миня вышиты в соцстрах пинционный и военный сбор
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:13
Когда на финфоруме начинают сидеть водители, санитарки, железнодорожники - я все больше удостоверяют в том, что тут что-то не то происходит.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:19
Я штатный роботник медицинского учреждения и на руки я получаю 3800 это в Донецкой области и где ваша средняя 8000 - 10000 по Украине и где вы берете эти расчеты.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:33
Re: Українцям перерахують зарплати
Открываем налоговый кодекс, перестаём писать чушь про 40%
Очевидно, что не в госмедучреждениях
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:37
врут?
tat54 с каких фонарей минималка 2900? это какого года сведения?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:01
Эм... вот мне интересно, кто получает эти 10к? Работаю на заводе сотрудником ИТР, зп 5.000 у сотрудника который 35 лет продаботал и стал ведущим инженер технологом, ЗП 8.000. ГДЕ ЭТИ 10 -15.000?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:09
Re: Українцям перерахують зарплати
Работаю программистом в Киеве, получаю чистыми 122 000 грн в месяц официальной белой зарплаты, до налогов выходит - 152 000 (18% подоходный + 1,5 военный збор). Коллеги рядом получают где-то столько же.
И где ваша средняя 8000 - 10000 по Украине и где вы берете эти расчеты?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:48
понять не могу статистику
Я гражданин Украины, пол года живу в Киеве , пол года на Кипре. Занят в сфере финансов. Моя зарплата около 3758000грн в месяц чистыми на руки (по среднегодовому расчету, учитывая курс НБУ) Официально , в Украине, я безработный. Хотя процентов 20% своей зп трачу в киеве. Интересно, моя зп, попала в расчет средней в Украине?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:14
dost1980
Меня мучает вопрос: 3,8 ляма зарплаты это таки в месяц или за год (313 000 грн в месяц)?
Потому, что если в финансах получают 152 килобакса в месяц на зарплате, то я с этого года пойду переучиваться! )
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