Українцям перерахують зарплати

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:33
Средняя зарплата,это как по больнице температура))))у кого-то жар,а кто то умер,но в среднем все здоровы)))))
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:39
Хоть кто-то может расписать как он живет в месяц на 5000 грн. У меня один поход в магаз на одного под 800 грн выходит. Комуналка летом под 1000 за мелкую двушку. А еще одежда, обувь и т.д.
Про оренду квартиры и затраты на машину, поход в кабак я вообще молчу.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:55
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