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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:33

Средняя зарплата,это как по больнице температура))))у кого-то жар,а кто то умер,но в среднем все здоровы)))))
tamarike
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:39

Хоть кто-то может расписать как он живет в месяц на 5000 грн. У меня один поход в магаз на одного под 800 грн выходит. Комуналка летом под 1000 за мелкую двушку. А еще одежда, обувь и т.д.
Про оренду квартиры и затраты на машину, поход в кабак я вообще молчу.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:55

  jr_diava88 написав:... бухгалтером минимум за 8000 на руки (т.е. 10 тыс для госстата)

Знакомые бухгалтера получают по ощущениям минимум *10 от вашей суммы. Недвижимость, авто, путешествия.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:56

вся фишка в том, что в Украине корявая статистика. Неправильные исходные данные. Посчитать , то что нельзя пощупать не выйдет. Пока, мы не будем платить налоги, с учетом наших расходов.. То есть потратил 100000 , а заработал 1000. Вот и оплати налог с 99000 грн. Тогда и появятся правильные исходные данные , о доходах, расходах и благосостоянию граждан. А пока это не статистика, а пальцем в небо....ахахах
dost1980
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:01

Re: Українцям перерахують зарплати

  dost1980 написав:То есть потратил 100000 , а заработал 1000. Вот и оплати налог с 99000 грн. Тогда и появятся правильные исходные данные , о доходах, расходах и благосостоянию граждан.

Тут я могу с Вами поспорить, так как в Украине достаточно развит кэш. А платить налог с потраченых денег можно через НДС. Вот только беда будет с теми оплатами, которые проводились кэшэм. Так как кэш к Идентификационному коду не привяжеш.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:04

KirTer Может неправильно выразился... Это весь доход от деятельности, можно считать зарплатой.
dost1980
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:08

dost1980
Тоесть, цифра 3,8 милионнов гривен в месяц - верна?
Тогда я и вправду чем-то не тем занимаюсь... (
KirTer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:11

jeugen в Бразилии например, без АЙДИ карточки с вашим перс налоговым номером. даже колы не купишь. Вместе с кешем, Айди карту просят в магазе....ахахахах. Короче придумать систему можно, но вот выполнять её у нас никто не хочет. Представьте, что депутат покажет расход в 30 млн в год. Так его сразу же с г*** смешают...А расходы такие есть, и это далеко не еденичные случаи. есть гораздо большие , и много
dost1980
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:41

  KirTer написав:Работаю программистом в Киеве, получаю чистыми 122 000 грн в месяц официальной белой зарплаты, до налогов выходит - 152 000 (18% подоходный + 1,5 военный збор). Коллеги рядом получают где-то столько же.
И где ваша средняя 8000 - 10000 по Украине и где вы берете эти расчеты?

Это классика. Как только публикуют цифры по средней зарплате - сразу отписываются люди с минималкой, которые не понимают как вообще зарплата может быть больше.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:43

  KirTer написав:dost1980
Тоесть, цифра 3,8 милионнов гривен в месяц - верна?
Тогда я и вправду чем-то не тем занимаюсь... (

Это финансы. Разместите несколько миллиардов на депозит, и тоже будете получать такую "зарплату"
safonovstanislav
 
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