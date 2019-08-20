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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 05:43

  SMOKE написав:Цены не растут без роста доходов. Иначе никто не будет покупать по новым ценам.


Вам самому не смешно постить такую откровенную глупость?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 07:30

  Shram написав:
  SMOKE написав:Цены не растут без роста доходов. Иначе никто не будет покупать по новым ценам.


Вам самому не смешно постить такую откровенную глупость?

Рекомендую изучить понятия спроса и предложения. Если доходчиво и утрировано на примере- сделайте сейчас яйца куриные по 1000грн штука у всех производителей и посмотрите, как их будут покупать с текущим доходом в Украине. Вы будете обосновывать это, что надо платить рабочим, содержать птицефабрику, оплачивать электроэнергию, газ и прибыль у вас минимальная. Но это никого не будет волновать, так как у людей не будет возможности покупать яйца. Цены могут вырасти только до того уровня, по которому будут покупать. Это основа основ.
Хоть один пример приведите - где цены растут выше уровня платежеспособного спроса и компания продолжает успешно работать.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:14

  SMOKE написав:Хоть один пример приведите - где цены растут выше уровня платежеспособного спроса и компания продолжает успешно работать.


Ну был такой случай, в 32-33-м годах. Правда закончилось все печально.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:30

  SMOKE написав:
  Shram написав:
  SMOKE написав:Цены не растут без роста доходов. Иначе никто не будет покупать по новым ценам.


Вам самому не смешно постить такую откровенную глупость?

Рекомендую изучить понятия спроса и предложения. Если доходчиво и утрировано на примере- сделайте сейчас яйца куриные по 1000грн штука у всех производителей и посмотрите, как их будут покупать с текущим доходом в Украине. Вы будете обосновывать это, что надо платить рабочим, содержать птицефабрику, оплачивать электроэнергию, газ и прибыль у вас минимальная. Но это никого не будет волновать, так как у людей не будет возможности покупать яйца. Цены могут вырасти только до того уровня, по которому будут покупать. Это основа основ.
Хоть один пример приведите - где цены растут выше уровня платежеспособного спроса и компания продолжает успешно работать.


Прежде чем кидаться первой главой школьного учебника по экономике, рекомендую вам изучить хотя бы вторую главу, и узнать что спрос может быть и неэластичным, а заодно и изучить как формируется предложение, и как исчезает товар с полок при недостаточной покупательной способности.

У украинских потребителей 80% затрат уходят на товар неэластичного спроса - вода, электричество, топливо, продукты питания,отопление и прочие базовые потребности.
Неужели в 2015 году доходы населения резко выросли в 8 раз , что позволило поднять цену на газ в 8 раз?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:40

  AlifeSoft написав:
  SMOKE написав:Хоть один пример приведите - где цены растут выше уровня платежеспособного спроса и компания продолжает успешно работать.


Ну был такой случай, в 32-33-м годах. Правда закончилось все печально.


Спасибо за пример в мою пользу - большинство случаев массового голода происходит не от того что нет продовольствия, а от того что доходы населения не позволяют купить это продовольствие.
То есть цены на продовольствие повышаются быстрее чем растут доходы населения - в итоге мы имеем массовый голод. Примеров таких - половина стран Африки и части Азии.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:49

Re: Українцям перерахують зарплати

Shram написав:Спасибо за пример в мою пользу - большинство случаев массового голода происходит не от того что нет продовольствия, а от того что доходы населения не позволяют купить это продовольствие.
То есть цены на продовольствие повышаются быстрее чем растут доходы населения - в итоге мы имеем массовый голод. Примеров таких - половина стран Африки и части Азии.


Во время послевоенного голода в Одессе на Дерибасовской в первом гастрономе прямо у входа стояли две деревянные бочки, одна с красной, другая с черной икрой, полная свободная продажа, и никаких очередей.
Потому что цена покушать на один раз была равна месячной зарплате работяги на заводе.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:00

  ssnet написав: Комуналка летом под 1000 за мелкую двушку.


Можете расписать как эта цифра получилась?
Setta
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