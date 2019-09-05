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Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 вер, 2019 11:56
freeze написав:
Во время послевоенного голода в Одессе на Дерибасовской в первом гастрономе прямо у входа стояли две деревянные бочки, одна с красной, другая с черной икрой, полная свободная продажа, и никаких очередей.
Потому что цена покушать на один раз была равна месячной зарплате работяги на заводе.
значит обе бочки выкупали не работяги ?
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Клаус
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Додано: Суб 07 вер, 2019 12:41
Клаус написав: freeze написав:
Во время послевоенного голода в Одессе на Дерибасовской в первом гастрономе прямо у входа стояли две деревянные бочки, одна с красной, другая с черной икрой, полная свободная продажа, и никаких очередей.
Потому что цена покушать на один раз была равна месячной зарплате работяги на заводе.
значит обе бочки выкупали не работяги ?
Конечно, расслоение общества большое было и при Сталине.
Кто читал очевидцев, попасть в хороший ресторан было не просто, все места заняты, а в селе голод, в обычных городских магазинах многое по карточкам.
Напоминает сегодняшнюю ситуацию, половина блоков новостей про агрессию, половина про хороший отдых, песни и пляски.
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freeze
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:47
Проблема не в размере з/платы, а в том, что нет баланса расходов и доходов. Режим Порошенко взял с потолка размер прожиточного минимума и устроил беспредел.доход госслужащих не Может быть выше, чем доход их работодателей. И вообще зачем нам столько госслужащих ? Они не приносят пользу обществу. Сократи их на 80% и всем лучше станет
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Додано: Нед 08 вер, 2019 00:43
Shram написав: SMOKE написав: Shram написав:
Прежде чем кидаться первой главой школьного учебника по экономике, рекомендую вам изучить хотя бы вторую главу, и узнать что спрос может быть и неэластичным, а заодно и изучить как формируется предложение, и как исчезает товар с полок при недостаточной покупательной способности.
У украинских потребителей 80% затрат уходят на товар неэластичного спроса - вода, электричество, топливо, продукты питания,отопление и прочие базовые потребности.
Неужели в 2015 году доходы населения резко выросли в 8 раз , что позволило поднять цену на газ в 8 раз?
Опять мимо. Газ стоил копейки и был шарой. Нафтогаз сидел на постоянных дотациях. Его просто подняли до нормального уровня цен сразу и больно. Доходы населения позволяли это сделать и до 2015 г. Другими словами- доходы населения росли постоянно, а газ нет- из-за популизма.
Опять мимо.
Доходы населения так позволяли, что пришлось чуть ли не половину населения на субсидии переводить.
Ага, я вижу этих субсидиантов, у которых даже мозгов не хватает помалкивать, что у них субсидии. Две машины неплохие в семье, квартиру сдают и ещё субсидию получают. Но власть у них стабильно плохая и их обворовывает. Субсидии нужны пенсионерам, некоторым бюджетникам, инвалидам. Остальные вполне себе могут платить, но зачем?! Есть же придуманная для легального отъёма денег из казны в пользу владельцев водо и энергокомпаний- субсидия и некоторая часть хитровыделанного населения.
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SMOKE
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Додано: Нед 08 вер, 2019 07:57
SMOKE написав: Shram написав:
Опять мимо.
Доходы населения так позволяли, что пришлось чуть ли не половину населения на субсидии переводить.
Ага, я вижу этих субсидиантов, у которых даже мозгов не хватает помалкивать, что у них субсидии. Две машины неплохие в семье, квартиру сдают и ещё субсидию получают. Но власть у них стабильно плохая и их обворовывает. Субсидии нужны пенсионерам, некоторым бюджетникам, инвалидам. Остальные вполне себе могут платить, но зачем?! Есть же придуманная для легального отъёма денег из казны в пользу владельцев водо и энергокомпаний- субсидия и некоторая часть хитровыделанного населения.
Таких субсидиантов у которых пара машин и квартир - подавляющее меньшинство. А вот тех кого вы упомянули - пенсионеров, бюджетников и прочих малоимущих - основная масса.
Да только пенсионеров с пенсией в 50-70 долларов в год набирается 11 миллинов, добавьте несколько миллионов бюджетников, и простых работяг - получите как раз полстраны субсидиантов.
Таким образом, вы опять в луже, доходы населения НЕ ПОЗВОЛЯЛИ поднять цены на газ в 8 раз.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Нед 08 вер, 2019 09:07
Shram написав:
А вот тех кого вы упомянули - пенсионеров, бюджетников и прочих малоимущих - основная масса.
Только забыли упомянуть, что почти все эти "малоимущие" имеют в личной собственности квартиру или дом, иногда немаленького размера. А оплачивают их комуналку обычные работяги, большинство из которых живёт на съёмных квартирах и вообще ничего не имеет.
Да, пенсионер, получает 2000-3000 грн пенсии, а рабочий целых 10000-15000 грн зарплаты. Но пенсионер имеет собственность на 500 000 - 2 000 000, и хочет, чтоб за него платил коммуналку тот, кто вообще ничего не имеет.
Так кто тут малоимущий?
Справедливое решение - не хватает денег оплачивать коммуналку, сдай в аренду часть своей квартиры. Как раз и коммуналка напополам, и доход с аренды, и с государства не сосёшь деньги. Или продай и переедь в меньшую квартиру, или в село или тоже арендуй. Денег с проданной собственности, хватит ещё на много лет жизни без отъема денег у государства.
А то, хотят жить в комфорте, в своей собственности за миллион, ещё и чтоб другие за них платили. А государство ведётся, из-за того, что пенсионеры хорошо ходят на выборы, да и заняться им целыми днями нечем, могут и майдан устроить. Так и живём. Но, никакой справедливости тут нет
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