Українцям перерахують зарплати

safonovstanislav написав:

Shram написав: А вот тех кого вы упомянули - пенсионеров, бюджетников и прочих малоимущих - основная масса. А вот тех кого вы упомянули - пенсионеров, бюджетников и прочих малоимущих - основная масса.

Только забыли упомянуть, что почти все эти "малоимущие" имеют в личной собственности квартиру или дом, иногда немаленького размера. А оплачивают их комуналку обычные работяги, большинство из которых живёт на съёмных квартирах и вообще ничего не имеет.Да, пенсионер, получает 2000-3000 грн пенсии, а рабочий целых 10000-15000 грн зарплаты. Но пенсионер имеет собственность на 500 000 - 2 000 000, и хочет, чтоб за него платил коммуналку тот, кто вообще ничего не имеет.Так кто тут малоимущий?Справедливое решение - не хватает денег оплачивать коммуналку, сдай в аренду часть своей квартиры. Как раз и коммуналка напополам, и доход с аренды, и с государства не сосёшь деньги. Или продай и переедь в меньшую квартиру, или в село или тоже арендуй. Денег с проданной собственности, хватит ещё на много лет жизни без отъема денег у государства.А то, хотят жить в комфорте, в своей собственности за миллион, ещё и чтоб другие за них платили. А государство ведётся, из-за того, что пенсионеры хорошо ходят на выборы, да и заняться им целыми днями нечем, могут и майдан устроить. Так и живём. Но, никакой справедливости тут нет