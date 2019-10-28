Українцям перерахують зарплати

safonovstanislav написав:
Только забыли упомянуть, что почти все эти "малоимущие" имеют в личной собственности квартиру или дом, иногда немаленького размера. А оплачивают их комуналку обычные работяги, большинство из которых живёт на съёмных квартирах и вообще ничего не имеет.
Да, пенсионер, получает 2000-3000 грн пенсии, а рабочий целых 10000-15000 грн зарплаты. Но пенсионер имеет собственность на 500 000 - 2 000 000, и хочет, чтоб за него платил коммуналку тот, кто вообще ничего не имеет.
Так кто тут малоимущий?
Справедливое решение - не хватает денег оплачивать коммуналку, сдай в аренду часть своей квартиры. Как раз и коммуналка напополам, и доход с аренды, и с государства не сосёшь деньги. Или продай и переедь в меньшую квартиру, или в село или тоже арендуй. Денег с проданной собственности, хватит ещё на много лет жизни без отъема денег у государства.
А то, хотят жить в комфорте, в своей собственности за миллион, ещё и чтоб другие за них платили. А государство ведётся, из-за того, что пенсионеры хорошо ходят на выборы, да и заняться им целыми днями нечем, могут и майдан устроить. Так и живём. Но, никакой справедливости тут нет
ИМХО бред чел пишет от начала и то конца.
а не чё шо эти пенсионеры работали раньше и создали собственно те блага которыми все сейчас пользуются?
а им пенсионерам за это нищенские пенсии и ещё вынуждают ходить кланяться по субсидии