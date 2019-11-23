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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:59

  safonovstanislav написав:
  Shram написав:А вот тех кого вы упомянули - пенсионеров, бюджетников и прочих малоимущих - основная масса.

Только забыли упомянуть, что почти все эти "малоимущие" имеют в личной собственности квартиру или дом, иногда немаленького размера. А оплачивают их комуналку обычные работяги, большинство из которых живёт на съёмных квартирах и вообще ничего не имеет.

Да, пенсионер, получает 2000-3000 грн пенсии, а рабочий целых 10000-15000 грн зарплаты. Но пенсионер имеет собственность на 500 000 - 2 000 000, и хочет, чтоб за него платил коммуналку тот, кто вообще ничего не имеет.

Так кто тут малоимущий?

Справедливое решение - не хватает денег оплачивать коммуналку, сдай в аренду часть своей квартиры. Как раз и коммуналка напополам, и доход с аренды, и с государства не сосёшь деньги. Или продай и переедь в меньшую квартиру, или в село или тоже арендуй. Денег с проданной собственности, хватит ещё на много лет жизни без отъема денег у государства.
А то, хотят жить в комфорте, в своей собственности за миллион, ещё и чтоб другие за них платили. А государство ведётся, из-за того, что пенсионеры хорошо ходят на выборы, да и заняться им целыми днями нечем, могут и майдан устроить. Так и живём. Но, никакой справедливости тут нет


ИМХО бред чел пишет от начала и то конца.
а не чё шо эти пенсионеры работали раньше и создали собственно те блага которыми все сейчас пользуются?
а им пенсионерам за это нищенские пенсии и ещё вынуждают ходить кланяться по субсидии :evil:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:54

  SMOKE написав:Опять мимо. Газ стоил копейки и был шарой. Нафтогаз сидел на постоянных дотациях. Его просто подняли до нормального уровня цен сразу и больно. Доходы населения позволяли это сделать и до 2015 г. Другими словами- доходы населения росли постоянно, а газ нет- из-за популизма.

Цена на газ - это по сути ещё один налог.
Т.к. Нафтогаз гос.компания - он практически всю прибыль от такой торговли перечисляет в бюджет.
А оттуда - на выплаты по внешним долгам, и какие-то крошки электорату, чтоб не бунтовал.
Т.е. оплачивая газ по завышенным ценникам - украинцы частично выплачивают гос. долги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:58

Re: Українцям перерахують зарплати

  Вкладчик1234 написав:Т.к. Нафтогаз гос.компания - он практически всю прибыль от такой торговли перечисляет в бюджет.

Ага, це Ви Курченку скажіть. Він, мабуть про це забув.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:07

  maksiktytynnik написав:Дежурный электромонтер на электростанции получает 6900 оклад. А вы говорите 8+ тысяч. Это же где такие зп?

При мне, один подобный электромонтер получил 1500 грн за 1 час работы взяткой. За то, чтоб сделать прямо сейчас, а не возится с бумажками на отключение всей улицы на время ремонта. Причём, тариф назвал он. Т. е. это стандартная практика
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:21

  uaprofi написав:ИМХО бред чел пишет от начала и то конца.
а не чё шо эти пенсионеры работали раньше и создали собственно те блага которыми все сейчас пользуются?
а им пенсионерам за это нищенские пенсии и ещё вынуждают ходить кланяться по субсидии :evil:

Кто что когда создал? Бесплатно что ли работали? Волонтёры? Какие блага? Дороги, которые можно золотом покрыть из тех денег, что собирают сейчас в виде налогов на бензин? Или заводы, которые портят моё здоровье и здоровье моих детей, и ни копейки пользы никому, кроме олигархов-владельцев, не приносят? Или леса, которые вырубили? Какая польза? Какие могут быть блага? Вот, каким благом я бесплатно пользуюсь, которое создал какой-нибудь пенсионер?
Может ещё бензин будем раздавать в виде субсидий "малоимущим"? А то, вот, работали люди, "создавали блага", а теперь машину заправлять нечем. Нужно забрать деньги у работяг, у которых нет машин, и отдать "малоимущим" пенсионерам с автомобилями.
А то, не имея собственного жилья, уже спонсирую ораву "малоимущих" владельцев жилья. И по мнению некоторых форумчан, так выглядит социальная справедливость. Забирать у людей без собственного жилья и отдавать бедным с жильём. Класс
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:31

  Puente написав: І оте все колись перейде "работягам" в спадщину - і несподівано вони стануть прямо олігархами ... Так , чи що ?

Именно так. Для большинства жителей Украины, своё жилье - это несбыточная мечта. Это хорошо, если у родителей есть хоть какая-то собственность. Но, большинство так и будет работать на арендодателя всю жизнь, также, как и их дети и дети их детей.
И опять тот же вопрос. Какого лешего, работяга всю жизнь живущий в арендном жилье, без каких либо надежд купить своё, должен своими налогами оплачивать субсидии владельцам жилья? Для обычного работяги, владелец однушки на окраине областного центра на равне с олигархом. Такой же недостижимый уровень жизни
Пусть дети помогают, которым это жильё уйдёт в наследство, а не люди, которые живут ещё хуже этих пенсионеров
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:07

  safonovstanislav написав:
  Puente написав: І оте все колись перейде "работягам" в спадщину - і несподівано вони стануть прямо олігархами ... Так , чи що ?

Именно так. Для большинства жителей Украины, своё жилье - это несбыточная мечта. Это хорошо, если у родителей есть хоть какая-то собственность. Но, большинство так и будет работать на арендодателя всю жизнь, также, как и их дети и дети их детей.
И опять тот же вопрос. Какого лешего, работяга всю жизнь живущий в арендном жилье, без каких либо надежд купить своё, должен своими налогами оплачивать субсидии владельцам жилья? Для обычного работяги, владелец однушки на окраине областного центра на равне с олигархом. Такой же недостижимый уровень жизни
Пусть дети помогают, которым это жильё уйдёт в наследство, а не люди, которые живут ещё хуже этих пенсионеров

Дивна у Вас думка. Згідно з нею, необхідно повернути розкуркулення? Тоб-то олігархи лишаться при своїх, а середній клас(той хто має житло) зрівняєтсья з обніщалим (той хто немає житла). І бухарі знову стануть головами колгоспів...
Я не знаю жодного пенсіонера 60+ років, який справно працював, а зараз немає власного житла. Зате знаю безліч бухарів, які спустили все, а тепер біткаютсья.
Що до тих, хто зараз виходить на пенсію - то тут дійсно є проблема в голові у більшості роботяг. Адже ці люди втратили гнучкість думки ще при СРСР і не змогли вчасно перестроїтись. Тому, дійсно, багато роботяг не отримали від жодної з держав ніякої компенсації за свою роботу. І зараз по привичці, продовжують проїдати свій невеличкий запас коштів на орендній квартирі, замість того, щоб переїхати в село в тому ж регіоні. Зараз багато сіл вимирає і майже у всіх регіонах є безкоштовна хатинка
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:13

  safonovstanislav написав:..работяга всю жизнь живущий в арендном жилье, без каких либо надежд купить своё, должен своими налогами оплачивать субсидии владельцам жилья?

на субсидию может подавать и арендатор
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:11

  sasch написав:yura_dementev и jeugen какие-то у вас проблемы с пониманием курсов, как евро может быть ниже $?

Ви забули 2007-й? А зараз ще й Брексіт на носі. Та й не така вже й офігєнна ця Європа. Штати круче.
jeugen
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