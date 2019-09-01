Єдина валюта щодо якої гривня ослабла за останні 12 місяців — турецька ліра.
Дивися повний текст Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік — Нацбанк (інфографіка).
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:19
Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік — Нацбанк (інфографіка).
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:19
Характерно, что на графике ослабевших и укрепившихся валют вобще нет ни одной развитой страны. :)
У белых людей все относительно стабильно.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:33
Исландия,Израиль и Бруней недостаточно развиты по мнению меншовартисного господина? Поинтересуйся ВВП Брунея на душу населения))
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