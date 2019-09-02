Україна отримала першу партію американського скрапленого...

Додано: Чет 12 вер, 2019 21:05

Ждем кудахтания от кремлеботов, что американский сжиженный газ не совместим с украинскими горелками.



Как у них с топливом от "Вестингхауз" было.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.