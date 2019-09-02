Компанія "Укртатнафта" придбала 6 150 т скрапленого нафтового газу виробництва американської компанії Enterprise Products Partners А.
Дивися повний текст Україна отримала першу партію американського скрапленого газу.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 20:17
Україна отримала першу партію американського скрапленого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримала першу партію американського скрапленого газу.
Додано: Чет 12 вер, 2019 20:17
Так вроде турки запретили проход газотанкеров через Проливы? хотя новость хорошая...Петя 4 года выносил всем мозги потрясая пухлыми рученками а как этот "борцун - с - путиным" получил пинок то дело по диверсификации поставок газа пошло в гору..
Додано: Чет 12 вер, 2019 20:22
Джон, ви некомпетентний зелений хом'ячок, і до вас не доходить, що таке скраплений нафтовий газ - він же LPG, він же пропан. Цей газ не має ніякого відношення до природного газу, він же LNG, він же метан, і ніяких проблем з його транспортуванням газовозами до України ніколи не було.
Додано: Чет 12 вер, 2019 20:27
Re: Україна отримала першу партію американського скрапленого
Нафтовий газ (пропан-бутан) це не природній газ (метан). Танкери зі зрідженним природнім газом мають більші розміри, ніж нафтові чи для нафтового газу, тому їх не пропускають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 вер, 2019 20:35
Турция также не вправе запрещать проход судов с с LNG через проливы, если длина газовоза не более 300 м.
Додано: Чет 12 вер, 2019 21:05
Ждем кудахтания от кремлеботов, что американский сжиженный газ не совместим с украинскими горелками.
Как у них с топливом от "Вестингхауз" было.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:54
Якщо я не помиляюся, на території США добувають тільки сланцевий газ. Всі інші види - добуваються деінде, але можуть і американськими компаніями.
В статті ж лише вказано, що він вироблений американською компанією, але про його походження жодного слова. А якщо він з Ірану, або Криму, або Россії?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:44
Ну и куда теперь этот сжиженный газ разве что по баллонам или в авто которые ездят на пропан-бутане
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:21
Re: Україна отримала першу партію американського скрапленого
из месторождений газа (в том числе из сланцевых) добывают метан. А статья про нефтяной газ, который добывают из нефти или попутно с ней. А США чуть ли не намбер ван по добыче нефти.
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
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