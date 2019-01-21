Банк не возвращает депозит

Додано: Нед 22 вер, 2019 01:48

jack111 написав: 13.09.19 На данный момент:

1. Больше я не могу пользоваться услугами ПриватБанка. — меня заблокировали.

2. Я не могу снять депозит, который закончился(12.09.19). Причину не называют. Один ответ — пишите официальный запрос на юр. адрес и через месяц получите ответ. Через 5 дней депозит автоматически продлится еще на год. И я ничего не могу сделать. Запрос я написал на почту



На основании чего ПриватБанк применил ко мне санкции и угрозы? 13.09.19 На данный момент:1. Больше я не могу пользоваться услугами ПриватБанка. — меня заблокировали.2. Я не могу снять депозит, который закончился(12.09.19). Причину не называют. Один ответ — пишите официальный запрос на юр. адрес и через месяц получите ответ. Через 5 дней депозит автоматически продлится еще на год. И я ничего не могу сделать. Запрос я написал на почту help@pb.ua (09.09.19)На основании чего ПриватБанк применил ко мне санкции и угрозы?

Обязательно

Давайте по пунктам.1. Вас они "заблокировали".Заблокировать они имеют право только проблемную сумму. У вас такой нет. Деньги кассир приняла, все разумные сроки претензий истекли. Если б вам этот кассир напарила фальшивку и вы даже через час к претензию предъявили, что бы вам в банке, в таком случае сказали? Вот то то и оно.Требуйте от них, пусть покажут что они в полицию по данному факту заявили, это в первую очередь.Все, на что в банке имеют право - это отказать вам в обслуживании с закрытием счетов. Но, тут же выдать вам с них все деньги, под ноль.2. Вам не отдают ваши деньги (депозит).шите заявление в письменном виде нач.отделения на расторжение, так как срок истек и, мол вы отказываетесь от пролонгации и требуете выдать всю сумму на руки. Тогда пофиг будет, даже если вклад авто-продлят.его у них регистрируете и себе второй экземпляр забираете.В случае отказа в выдаче денег в этот же день подаете заявление о незаконном завладении вашими деньгами сотрудниками банка, в полицию, копию можно в прокуратуру.Следите за тем,чтобы они оформили протоколом о принятии "повідомлення про злочин" (и выдали вам его копию), а не как обычное обращение от гражданина, с выдачей только куска бумаги, называемого талоном. Иначе, ваше обращение будет рассматриваться 30 дней и потом его по-тихому спишут. Аваковские сейчас работают только из под палки или за интерес, увы.Дополнительно, рекомендую позвонить на горячую линию НБУ, уверен там вам подскажут алгоритм действий с их стороны - я бы этот вариант точно не пропускал бы.Если юридически слабо понимаете что я написал, рекомендую хотя бы на начальном этапе консультироваться с адвокатом.Удачи.