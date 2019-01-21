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Банк не возвращает депозит
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:45
Я являюсь клиентом ПриватБанка уже около пяти лет. С первого дня имею статус Вип-клиента, размещаю депозиты, имею счет Частного предпринимателя. Все было замечательно.
23.05.19 Я пополнил свой карточный счет на определенную сумму в евро.
24.05.19 Я совершил SWIFT перевод этой суммы в клинику Италии за лечение своего ребенка.
25.07.19 (+/-1день) Мне позвонил сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что при совершении пополнения своей карты я дал кассиру 3 фальшивых купюры номиналом 500 евро на общую сумму 1500 евро. Спросил нет ли у меня желания помочь кассиру возместить ущерб. Я ответил, что желания у меня нет и, вообще, считаю это проблемой банка, так как прошло уже 2 (два)!!! месяца с момента внесения денег.
31.07.19 Мне позвонил тот же сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что если я не компенсирую 1500 евро — меня лишат ВИП статуса, наложат «блокировки» и обратятся к правоохранительным органам. Я ответил, что не вижу оснований компенсировать 1500 евро.
01.08.19 Позвонила начальник моего отделения и настойчиво просила компенсировать деньги. Угрожала теми же санкциями.
13.09.19 На данный момент:
1. Больше я не могу пользоваться услугами ПриватБанка. — меня заблокировали.
2. Я не могу снять депозит, который закончился(12.09.19). Причину не называют. Один ответ — пишите официальный запрос на юр. адрес и через месяц получите ответ. Через 5 дней депозит автоматически продлится еще на год. И я ничего не могу сделать. Запрос я написал на почту help@pb.ua
(09.09.19)
На основании чего ПриватБанк применил ко мне санкции и угрозы? Я эти деньги собирал по 7-8 обменникам по городу в течении 12 дней. У меня были почти все квитанции об обмене. Если бы банк обратился ко мне в тот же день или хотя бы на следующий, возможно, я мог бы принять претензию и что-то предпринять. Но банк обратился через 2 месяца! И сделал меня крайним в данной ситуации. Хотя в первую очередь это обязанность банка проверять банкноты и нести за это ответственность. Как я, вообще, могу быть уверен, что это мои банкноты?! Основной аргумент сотрудников банка – меня камера засняла, как я вносил эти банкноты. Так я и не отрицаю, что я вносил деньги. Также хочу заметить, что кассир не имела современного оборудования для проверки и пересчета денег. У нее стоял совдеповский счетный аппарат, который не считает евро и она считала их вручную.
Если ПриватБанк принял через кассу деньги от клиента и позже выявил среди них фальшивые банкноты. В течении какого срока после внесения денег ПриватБанк может обратиться к клиенту для обмена этих банкнот и может ли вообще? Ведь раньше я был уверен, что одна из задач банка – проверять банкноты на подлинность при приеме.
Вот как банк относится к своим клиентам. Банк даже не попытался найти компромиссное решение.
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jack111
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:09
jack111, в таком тонком деле обратитесь к услугам юриста.
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MASolomko
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Додано: Пон 16 вер, 2019 17:52
MASolomko написав:
jack111, в таком тонком деле обратитесь к услугам юриста.
Угу...і всі ходи тепер слід записувати. Діалог з банкою вести письмово.
Напевне...остаточно все буде вирішуватись через Суд.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:16
Если Вы почитаете отчёты о состоянии привата с сайта НБУ, и напишете в Ютубе ПриватБанк, то поймёте что этого банка не должно уже быть. Его скоро разбирут на запчасти. Так что берите с ютуба какого ти-ть юриста, который сейчас успешно бадается с приватом и все порешаете.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:48
jack111 написав:
13.09.19 На данный момент:
1. Больше я не могу пользоваться услугами ПриватБанка. — меня заблокировали.
2. Я не могу снять депозит, который закончился(12.09.19). Причину не называют. Один ответ — пишите официальный запрос на юр. адрес и через месяц получите ответ. Через 5 дней депозит автоматически продлится еще на год. И я ничего не могу сделать. Запрос я написал на почту help@pb.ua
(09.09.19)
На основании чего ПриватБанк применил ко мне санкции и угрозы?
Давайте по пунктам.
1. Вас они "заблокировали".
Заблокировать они имеют право только проблемную сумму. У вас такой нет. Деньги кассир приняла, все разумные сроки претензий истекли. Если б вам этот кассир напарила фальшивку и вы даже через час к претензию предъявили, что бы вам в банке, в таком случае сказали? Вот то то и оно.
Требуйте от них, пусть покажут что они в полицию по данному факту заявили, это в первую очередь.
Все, на что в банке имеют право - это отказать вам в обслуживании с закрытием счетов. Но, тут же выдать вам с них все деньги, под ноль.
2. Вам не отдают ваши деньги (депозит).
Пи
шите заявление в письменном виде нач.отделения на расторжение, так как срок истек и, мол вы отказываетесь от пролонгации и требуете выдать всю сумму на руки. Тогда пофиг будет, даже если вклад авто-продлят. Обязательно
его у них регистрируете
и себе второй экземпляр забираете.
В случае отказа в выдаче денег в этот же день подаете заявление о незаконном завладении вашими деньгами сотрудниками банка, в полицию, копию можно в прокуратуру.
Следите за тем,чтобы они оформили протоколом о принятии "повідомлення про злочин" (и выдали вам его копию), а не как обычное обращение от гражданина, с выдачей только куска бумаги, называемого талоном. Иначе, ваше обращение будет рассматриваться 30 дней и потом его по-тихому спишут. Аваковские сейчас работают только из под палки или за интерес, увы.
Дополнительно, рекомендую позвонить на горячую линию НБУ, уверен там вам подскажут алгоритм действий с их стороны - я бы этот вариант точно не пропускал бы.
Если юридически слабо понимаете что я написал, рекомендую хотя бы на начальном этапе консультироваться с адвокатом.
Удачи.
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EKO
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:31
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (далі - Банк)
висловлює Вам свою повагу. За результатами розгляду Вашого звернення до АТ КБ
"ПРИВАТБАНК" у частині проблем у взаємовідносинах з Банком, повідомляємо
наступне.
Співробітниками служби безпеки Банку було проведено перевірку за результатами
якої встановлено, що 24.05.2019 року у касі відділення АТ КБ “ПриватБанк”, що
розташоване за адресою; м. Київ*****Печерської філії, Вами було ініційовано фінансову операцію з поповнення власного картарухнку №******* у розмірі 9000,00 євро. Після отримання вказаної вище суми коштів, співробітниками відділення Банку було виявлено 3 (три) сумнівні щодо справжності банкноти іноземної валюти номіналом 500 євро та прийнято рішення передати банкноту на дослідження до Національного банку України згідно з довідкою про вилучення від 24.05.2019 року №1.
Зазначаємо, що відповідно до отриманого Банком акту про дослідження сумнівної
банкноти №615 від 13.06.2019року, направленого Департаментом грошового обігу
Національного банку України, банкноти іноземної валюти у кількості 3 (три) штуки
номіналом 500 євро 2002 року випуску серійний номер: N 34011310713, X 03617315795, N
34011311696, отримані від Вас 24.05.2019 року, визнані підробленими.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно
або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової
підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.
Згідно з п. 1.1.3.2.19 Умов та правил надання банківських послуг (далі - Умови),
розташованим на сайті Банку у мережі Інтернет за посиланням privatbank.ua/terms/ , які є невід'ємною частиною Договору банківського обслуговування (далі - Договір), Банк має право відмовитися від здійснення видаткових операцій за рахунком клієнта у випадку виникнення вмотивованих підозр щодо використання Банку для проведення незаконних операцій.
Враховуючи вищезазначене, відповідно до внутрішніх процедур, з урахуванням Умов
та правил надання банківських послуг Банком були вжиті заходи, направлені на мінімізацію ризику бути використаним з метою проведення незаконних операцій,та прийнято рішення про зупинення операцій за Вашими рахунками до моменту усунення порушень (повернення незаконно набутих грошових коштів у розмірі 1500,00 євро).
З повагою і надією на подальшу співпрацю,
Спеціаліст із забезпечення
бізнес-процесів Департаменту
"Вхідна кореспонденція" ГО
Семененко В.В.
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jack111
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Додано: Вів 01 жов, 2019 16:33
EKO Спасибо за детальный и полезный комментарий! Сегодня получил ответ от "банка" на мое обращение. Придется действовать по Вашим указаниям..
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jack111
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