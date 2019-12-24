Если всё оговоривать, то от АМКУ замечания не получить и придётся тосковать незамеченным.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:56
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:32
Судя по перечню - все отличились.
Меня больше аптека удивляет, которая сама не в курсе, на что они с банком договорились.
Додано: Суб 13 вер, 2025 02:21
Тю. Что может быть естественнее плохо информированной поддержки? Она и в самих банках частенько от клиентов узнаёт, как банк на самом деле работает. Вон, скоропостижно введённый в четверг комис от Укргаза на покупку в Дие яркий пример.
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:53
Пришла СМС с просьбой "оновити дані про максимальні надходження на рахунки та надати документи". Прошел повторную идентификацию через ССА и Дию, но в тамошней анкете нет пункта про максимальни надходження, только про сумму ежемесячных доходов. Как можно обновить эти данные, желательно без визита в отделение?
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:01
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:26
та не, в сениной базе знаний описаны варианты и единоразового збагачення (наследство, продажа недвижки и т.д.) с примерами соответствующих подтверждающих доков. Тока неясно, как эти доки им передать дистанционно.
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:30
Странно. Когда я в отделении заполнял, менеджер это раздельно спрашивала и записывала. Например, у Мони да: выбираешь свои доходы, их умножает на коэффициент и сразу тебе показывает какая максимальная сумма месячных поступлений ожидается. А у Алки отдельное число, которое менеджер позволяет и довольно большим указать. Видимо, до онлайновой анкеты прогресс не дошёл ещё (чего там, всего два года прошло, как НБУ это начал требовать и со всех потребовали срочно прибежать в отделение и сообщить). Правда толку с того, что напишешь, например, 10 лям, не сильно много: как сваливается очередное большое погашение ОВГЗ, так пофигу, что в анкету укладываешься, всё равно финмон начинает объяснительных и справок о доходах требовать.
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:35
Ці доки дистанційно можна передати тільки до ФінМону вже по його окремому запиту.
Ну а чо -- 2..3 дні і все в ажурі.
Все для любих клієнтів, з турботою і натхненням
Але. Якщо у вас ото є великі надходження/обіг, то повинен бути і Перс, який може прийняти додаткові доки по своїм каналам і щось додатково змастирити з лімітами. Мучайте Перса!!
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:56
За описом схоже на запит, що надходить від банку, щоб актуалізувати дані у частині планових надходжень на виконання вимог Постанови НБУ № 110.
Документи, що підтверджують ваші доходи надішліть на пошту ID_NBU_FO@sensebank.com.ua 📩
У темі листа, будь ласка, вкажіть "Підтвердження доходів", у вкладення додайте документи ✅
З переліком документів ознайомитись можна тут
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:01
Например, на
А так варианты и другие есть. Я ПМ в Viber всё отправляю.
