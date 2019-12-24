Додано: Вів 16 вер, 2025 11:30

Amethyst написав: Кащей написав: ...только про сумму ежемесячных доходов ...только про сумму ежемесячных доходов А це для них теж саме. Вони кажуть, що вміють обрахОвувати самостійно ваші можливі надходЖення А це для них теж саме. Вони кажуть, що вміють обрахОвувати самостійно ваші можливі надходЖення

Странно. Когда я в отделении заполнял, менеджер это раздельно спрашивала и записывала. Например, у Мони да: выбираешь свои доходы, их умножает на коэффициент и сразу тебе показывает какая максимальная сумма месячных поступлений ожидается. А у Алки отдельное число, которое менеджер позволяет и довольно большим указать. Видимо, до онлайновой анкеты прогресс не дошёл ещё (чего там, всего два года прошло, как НБУ это начал требовать и со всех потребовали срочно прибежать в отделение и сообщить). Правда толку с того, что напишешь, например, 10 лям, не сильно много: как сваливается очередное большое погашение ОВГЗ, так пофигу, что в анкету укладываешься, всё равно финмон начинает объяснительных и справок о доходах требовать.