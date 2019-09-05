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Укрзалізниця запустила
онлайн-замовлення вагонів для...

Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 01:35

Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця на офіційному сайті запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю.

Дивися повний текст Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для людей з інвалідністю.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 01:35

Это получается ,что для одного ну или может двух инвалидов будут спец вагон гонять? Не поверю ,что на один рейс наберут 38 человек. Тогда никогда УЗ вылезти из убыточности не выйдет.
Митяйка
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 07:29

Re: Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...

Митяйка написав:Это получается ,что для одного ну или может двух инвалидов будут спец вагон гонять? Не поверю ,что на один рейс наберут 38 человек. Тогда никогда УЗ вылезти из убыточности не выйдет.
А кто говорит, что в спец вагоне могут ездить только инвалиды?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 05:32

Faceless А Вы это из личного опыта говорите, за границей ездили в таких вагонах ? Если нет то загуглите как это реализовано в других странах .Я к примеру не нашёл ,"что езжайте все кому не лень если место остаётся" .Что бы далеко не ходить то вот ссылка https://passazhiram.ru/poezda/mesta-dlja-invalidov.html на РЖД .Тут и фото есть как оно выглядит и написано о спец туалетах ,подъёмниках, датчиках.И если "простой гражданский" не сможет купить простой билет (например популярное направление в период отпусков)и хочет проехать то когда сотрудники этого вагона поймут ,что он косит под инвалида так его взашей выталкивают.
Митяйка
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 08:20

  Митяйка написав:Faceless А Вы это из личного опыта говорите, за границей ездили в таких вагонах ? Если нет то загуглите как это реализовано в других странах .Я к примеру не нашёл ,"что езжайте все кому не лень если место остаётся" .Что бы далеко не ходить то вот ссылка https://passazhiram.ru/poezda/mesta-dlja-invalidov.html на РЖД .Тут и фото есть как оно выглядит и написано о спец туалетах ,подъёмниках, датчиках.И если "простой гражданский" не сможет купить простой билет (например популярное направление в период отпусков)и хочет проехать то когда сотрудники этого вагона поймут ,что он косит под инвалида так его взашей выталкивают.

Ну то, что в РФ дикари и могут "вытолкать взашей" купившего билет пассажира я не удивлён, как и то, что для инвалидов могут сделать "резервацию", куда не пускать людей без инвалидности, чтобы они максимально прониклись, что общество их не принимает - это в российском стиле
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:10

  Faceless написав:Ну то, что в РФ дикари и могут "вытолкать взашей" купившего билет пассажира я не удивлён, как и то, что для инвалидов могут сделать "резервацию", куда не пускать людей без инвалидности, чтобы они максимально прониклись, что общество их не принимает - это в российском стиле


Я не знаю, что представляют собой вагоны для инвалидов на РЖД, но, судя по написанному выше, это - специально оборудованные вагоны, ориентированные именно на инвалидов, которые не могут ехать в обычном вагоне.
Скажите, вы и в самом деле считаете, что, делая что-то для людей с ограниченной мобильностью, вы их этим унижаете? Может, и пандусы запретить? И туалеты для инвалидов в торговых центрах, чтобы они не напоминали инвалидам об их ограничениях?
PasserBy
 
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