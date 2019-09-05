Укрзалізниця на офіційному сайті запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю.
Дивися повний текст Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для людей з інвалідністю.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 01:35
Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...
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Дивися повний текст Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для людей з інвалідністю.
Додано: Суб 14 вер, 2019 01:35
Это получается ,что для одного ну или может двух инвалидов будут спец вагон гонять? Не поверю ,что на один рейс наберут 38 человек. Тогда никогда УЗ вылезти из убыточности не выйдет.
Додано: Суб 14 вер, 2019 07:29
Re: Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...
А кто говорит, что в спец вагоне могут ездить только инвалиды?
Додано: Нед 15 вер, 2019 05:32
Faceless А Вы это из личного опыта говорите, за границей ездили в таких вагонах ? Если нет то загуглите как это реализовано в других странах .Я к примеру не нашёл ,"что езжайте все кому не лень если место остаётся" .Что бы далеко не ходить то вот ссылка
Додано: Нед 15 вер, 2019 08:20
Ну то, что в РФ дикари и могут "вытолкать взашей" купившего билет пассажира я не удивлён, как и то, что для инвалидов могут сделать "резервацию", куда не пускать людей без инвалидности, чтобы они максимально прониклись, что общество их не принимает - это в российском стиле
Додано: Нед 15 вер, 2019 11:10
Я не знаю, что представляют собой вагоны для инвалидов на РЖД, но, судя по написанному выше, это - специально оборудованные вагоны, ориентированные именно на инвалидов, которые не могут ехать в обычном вагоне.
Скажите, вы и в самом деле считаете, что, делая что-то для людей с ограниченной мобильностью, вы их этим унижаете? Может, и пандусы запретить? И туалеты для инвалидов в торговых центрах, чтобы они не напоминали инвалидам об их ограничениях?
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