RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Німеччина не отримала користі
від переходу на "зелену"...

Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 06:32

Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...

Пропонуємо до обговорення:
Перехід Німеччини на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) не призвів до зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Дивися повний текст Німеччина не отримала користі від переходу на \"зелену\" енергію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90848
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 06:32

Майбутнє за термоядерним синтезом:
1) через 8 років згортання проектів "зеленої" енергетики в розвернених країнах;
2) через 18 років промислове використання технології термоядерного синтезу для генерації
електроенергії.
OLeksa
 
Повідомлень: 154
З нами з: 17.06.08
Подякував: 69 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна отримала першу партію американського скрапленого... 1, 2
R2 » Чет 12 вер, 2019 20:17
12 517
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 21:42
yama
Німеччина допоможе Україні спростити процедуру торгівлі
R2 » Вів 10 вер, 2019 09:08
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 12:02
сова
Як повернути кошти за "зелену" картку метро
R2 » Вів 03 вер, 2019 15:44
5 284
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 14:08
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (250)
14.09.2019 07:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.