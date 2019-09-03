Перехід Німеччини на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) не призвів до зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу.
Дивися повний текст Німеччина не отримала користі від переходу на \"зелену\" енергію.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 06:32
Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німеччина не отримала користі від переходу на \"зелену\" енергію.
Додано: Суб 14 вер, 2019 06:32
Майбутнє за термоядерним синтезом:
1) через 8 років згортання проектів "зеленої" енергетики в розвернених країнах;
2) через 18 років промислове використання технології термоядерного синтезу для генерації
електроенергії.
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:34
Не, сначала политики взяли деньги граждан, потратили их на свои политические решения. Потратили оказывается впустую. Теперь они предлагают гражданам не перекладывать на политиков и самим решить проблему.
Додано: Суб 14 вер, 2019 09:34
Сказав голова OMV Райнер Зеле,голова нафтової компанії!!
І після того вірте новинам брехливим!
Майбутнє за сонячною енегретикою ,а не за нафтою з параші.
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