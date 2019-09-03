Додано: Суб 14 вер, 2019 15:34

OLeksa написав: Майбутнє за термоядерним синтезом Майбутнє за термоядерним синтезом

R2 написав: Німеччина не отримала користі від переходу на \"зелену\" енергію. Німеччина не отримала користі від переходу на \"зелену\" енергію.

Ага...губу раскатал..стомость 1кВт энергии на термоядерном реакторе на основе ITER- в 25-30 раз дороже чем на АЭС или ГЭС.Но а наши "гении", а по сути бестолковые неучи от экономики пищат но лезут туда, откуда немцы не знают как выбраться -- из "зеленой" энергетики. Когда появляеться еще одно сообщение про запус СЭС/ВЭС.. только люди с психическими отклонениями, недоучки ли враги страны радуются.. нормальный человек видит только одно - рост цены на нестабильную генерацию.PS вообще это просто ужасно - смотреть и радоваться и рекламировать с счастливым поросячим визгом, представляя это - как достижение постройку и запуск очередной СЭС.Тут плакать надо.. ибо мы сами своими руками подняли тариф + еще на пару копеек, делая нашу и так чахлую экономуки еще более не конкурентной а тарифы на услуги ЖЕХ еще выше. Просто сюрреализм какой то.