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Німеччина не отримала користі
від переходу на "зелену"...

Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 02:26

Это речь в защиту Северного потока-2, и больше ни для чего
Kart
 
Повідомлень: 245
З нами з: 27.09.17
Подякував: 66 раз.
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