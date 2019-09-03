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Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 вер, 2019 02:26
Это речь в защиту Северного потока-2, и больше ни для чего
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