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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Нед 15 вер, 2019 14:14
Авто бизнес класса в аренду
На две недели нужно арендовать авто бизнес класса, для поездок в разные города Украины из Киева. Сталкиваюсь с этим впервые, так что нуждаюсь в ваших советах. Уверен, что на форуме найдутся люди с опытом. Какую всё-таки машину лучше арендовать, чтобы солидно выглядеть? И поделитесь контактами надёжной компании.
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