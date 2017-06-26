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Авто бизнес класса в аренду

Авто бизнес класса в аренду
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:14

Авто бизнес класса в аренду

На две недели нужно арендовать авто бизнес класса, для поездок в разные города Украины из Киева. Сталкиваюсь с этим впервые, так что нуждаюсь в ваших советах. Уверен, что на форуме найдутся люди с опытом. Какую всё-таки машину лучше арендовать, чтобы солидно выглядеть? И поделитесь контактами надёжной компании.
Saschuk
 
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