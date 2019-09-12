До 2023 року вся територія України має бути покрита зв'язком 3G і 4G.
Дивися повний текст У Мінцифри назвали рік, коли вся Україна буде покрита зв'язком 3G і 4G.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 21:12
У Мінцифри назвали рік, коли вся Україна буде покрита...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінцифри назвали рік, коли вся Україна буде покрита зв'язком 3G і 4G.
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:12
вот интересно КАК государство будет заставлять операторов мобильной связи частные компании которые принадлежат по сути РФ делать что либо что им не выгодно ? Государство будет субсидировать РФ компании такие как Киевстар и Водафон ? и частично лайф ? Если государство даже не может повлиять на посекундную тарификацию и абонплату за 4 недели вместо месяца ? Ну или для всех связь интернет станет дороже в три раза тогда да .... БЛА БЛА БЛА это мне начинает напоминать бывшего министра Омеляьна что не день то новый гипер пул или гипер луп ... по факту бла бла бла .. У анс новый омельян ? и зовут его Михайло Федоров ? тут в силу сложного рельєфа 3г и 4г вообще пропадают через 1 км от Львова а они нам про всю Украину ? и про села где осатлось две бабушки на 1 км2 ?
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:29
Тут в центре города связь пропадает и тормозит, о каких там очередны Ж речь ? На законодательном уровне скорость ? Если у меня ниже, позвонил и получил компенсацию ? Ох уж эти сказочники. Хотя после гиперлупа ... До 2023 года говорит, то есть посчитал, что 3 года ему хватит для безбедной старости
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