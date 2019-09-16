RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Якими критеріями ви користуєтеся
при виборі інтернет-банкінг

Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінгу?

Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінг 2.8 5 5
Платежі
40%
2
Картки
20%
1
Кредити
0
0
Депозити
20%
1
Валюта
0
0
Додаткові послуги
20%
1
Безпека
0
0
Доступ
0
0
Тех.підтримка
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:59

Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінг

Шановні форумчани! Пропонуємо до Вашої уваги нове опитування!

Що для Вас важливо, коли обираєте інтернет банк? Які прикрі ситуації виникали? Чи стикалися Ви з шахрайськими діями через, наприклад, недостатню безпеку сервісу?

Які інтернет банки можете порадити, чому? Де зручніше, наприклад, відкрити депозит чи обміняти валюту? Які критерії за, які проти?

Ділимося, коментуємо!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 14.09.13
Подякував: 240 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:13

  Ірина_ написав:Ділимося, коментуємо!

Проголосовала за Платежи, т.к. ВСЕ операции в ИБ являются платежами :wink:
Это и все платежные операции с картами, и все платежные операции с депозитами, и все платежные операции с обменном валют, и все прочие внутренние и внешние платежи...
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3879
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель, Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.