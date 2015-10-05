|
Психологія та саморозвиток
Додано: Чет 04 гру, 2025 12:28
Wirująświatła
это не страх перед синим китом? тогда к чему ты его упомянул,
Вітос, ти ж довірливим людям позиціонуєш себе психологом. Невже крім «страх» дорослі не здатні відчувати нічого на твою думку? 😅
Це може бути і невдоволення, і обурення. І відчуття несправедливості.
Мені все одно що ти там робиш з кацапськими дітьми (да пробачить мене ЛАД, я знаю що це не справедливо, вони ні в чому не винуваті поки що) . Майже все одно що ти там робиш з некацапськими, у них є батьки які мають перейматись цим,
Але , скажу чесно, якби ти майже 50-річне мурло з сивими яйцями маніпулював моїми дітьми коли вони були підлітками , я б приклав зусилля щоб зробити тобі боляче. Скоріше за все ти недосяжний анонім в тих чатах, і вирахувати тебе непросто , тому і почуваєшся у безпеці.
І да, то все чьос, що «он сам ушол із дома, я нє прі чьом».
Ти втерся в довіру, став «значимим дорослим « і на авторитеті маніпулюєш. Підлітку багато не треба , щоб підштовхнути на подвиги.
Те що це пройоп батьків, що для цього підлітка значими дорослим став отакий куй з Ірпеня, це зрозуміло. Але з тебе відповідальність це не знімає.
Додано: Чет 04 гру, 2025 12:37
ЛАД написав:
Твои проблемы, выплывешь или нет.
Как раз то, что вы пишете о необходимости дать молодому человеку самостоятельность.
Грубо говоря да. Невозможно научиться ездить на авто по книгам или на комп.тренажёре. Даже супер реалистичный тренажёр не прокачивает ответственность (убийцу инфантильности). На тренажёре можно сбить человека, разбить десяток авто безнаказанно.
ЛАД написав:
в эмиратах по гостевой или туристической визе работать нельзя.
о работе речь не идёт. Подработка из серии помочь кому то с чем то за деньги. Посидеть с детьми, выгулять собаку, сходить в магазин, прачечную, убрать двор. У меня друг детства так жил бесплатно на Кипре, присматривая за домом и открытым бассейном. Который периодически нужно было мыть
ЛАД написав:
И эмираты не очень дешёвая страна и заработать на питание, отель и обратный билет без права на работу... Ну не знаю, может быть, и возможно, но сильно сомневаюсь.
в любой цивилизованной стране в 14-18 можно заработать на жилье и питание. Где-то есть ограничения на длительность раб.дня и возможно требуется разрешение родителей. Глубоко в эти вопросы не нырял, в памяти из фильмов подростки в США развозят на великах почту, молоко и выпечку. Когда это надо сделать оперативно, лучше варианта чем подростки нет. Не спортсменов же нанимать? В Глово берут с 16 но неформально можно и в 13 работать, оформив документы на родителя/старшего брата.
ЛАД написав:
Может, стоило бы посылать в другие места.
предложите куда. Где не нужна виза. Чтобы близко и недорого - Турция, Египет, ОАО, Израиль, Марокко, Намибию, Тунис, ЮАР, Северный Кипр и так по мелочи.
Додано: Чет 04 гру, 2025 12:41
Wirująświatła написав:
подростковый возраст — это **последнее естественное «большое окно» нейропластичности** в жизни человека.
После 20–25 лет пластичность падает в 3–5 раз и дальше поддерживается только искусственно (тренировки, образ жизни, иногда психоделики).
1. У него в крови естественный высокий уровень BDNF, дофамина и серотонина — мозг сам хочет меняться.
2. Окно пластичности открыто «по умолчанию» — не нужно психоделиков, 8-недельных курсов медитации и т.д.
#### Поддерживающие «усилители» пластичности (обязательно!)
- Спорт 4–5 раз в неделю (особенно командный или единоборства) — поднимает BDNF в 3–5 раз
- 8–9 часов сна (в это время происходит консолидация новых социальных воспоминаний)
- Никаких «успокоительных» бензодиазепинов и алкоголя — они блокируют пластичность
.
за командні ігри та єдиноборства згоден, але чому це психоделіки добавляють пластичності а алкоголь блокує?
Шо поганого в закостенілості психіки дорослого? Це ж природній етап.
