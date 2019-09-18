Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінг

Додано: Вів 17 вер, 2019 17:49

Пользуемся тем, что дают. Пожелания юзеров выполняются, если они и так уже были в планах банка.



Мне например хочется иметь не только приложение, как сейчас стало модно, а и веб-версию.

Ну и использовать несколько учёток семьи на одном устройстве



А думаю о том, чтобы он работал без перерывов, и без глюков. А то есть такие банкинги, которые в прайм-тайм устраивают себе сиесту

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин