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Якими критеріями ви користуєтеся
при виборі інтернет-банкінг

Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінгу в першу чергу?

Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінг 2.9 5 25
Платежі
44%
11
Картки
4%
1
Кредити
8%
2
Депозити
24%
6
Валюта
12%
3
Додаткові послуги
4%
1
Безпека
0
0
Доступ
4%
1
Тех.підтримка
0
0
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:59

Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-банкінг

Шановні форумчани! Пропонуємо до Вашої уваги нове опитування!

Що для Вас важливо, коли обираєте інтернет банк? Які прикрі ситуації виникали? Чи стикалися Ви з шахрайськими діями через, наприклад, недостатню безпеку сервісу?

Які інтернет банки можете порадити, чому? Де зручніше, наприклад, відкрити депозит чи обміняти валюту? Які критерії за, які проти?

Ділимося, коментуємо!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:13

  Ірина_ написав:Ділимося, коментуємо!

Проголосовала за Платежи, т.к. ВСЕ операции в ИБ являются платежами :wink:
Это и все платежные операции с картами, и все платежные операции с депозитами, и все платежные операции с обменном валют, и все прочие внутренние и внешние платежи...
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:10

Вопрос - ниачём
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:51

Ну не можна выбрать ИБ ради чегото одного :wink:
Как минимум 1 и 3. Т.к. просто смотреть остатки по счетам и надлежаще не защитив их от 3го глаза как-то некомильфо выходит :)

В принципе, я уже не рассматриваю ИБ, если там нет пп. 1-4
А п.4 оч. серьёзный для меня пункт.
Именно он должен обеспечивать наличие Выписки(НОР-МАЛЬ-НОЙ!, с датами проводки, тек. остатками, МСС, грейсом :lol:) по каждому счету и карте, возможность управления СМС-инфо, логином\паролём, лимитами, отслеживание выполнения условностей в обслуживани и т.п.

Указано в порядке убывания предпочтения для меня
1.Рахунки і Картки
2.Перекази і Платежі
3.Безпека
4.Доступ/управління всіма ресурсами в ІБ
5.Тех.підтримка по 2..3 каналам: телефон, вайбер, вн. чат.
6.Юзабельність, інтерфейс, веб і мобайл
7.Депозити
8.Кредити
9.Валюта
10.Додаткові послуги (тарифи, довідки, розсилки)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:49

Пользуемся тем, что дают. Пожелания юзеров выполняются, если они и так уже были в планах банка.

Мне например хочется иметь не только приложение, как сейчас стало модно, а и веб-версию.
Ну и использовать несколько учёток семьи на одном устройстве

А думаю о том, чтобы он работал без перерывов, и без глюков. А то есть такие банкинги, которые в прайм-тайм устраивают себе сиесту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:27

ИБ выбирается в зависимости от задач
нужно открыть депозит - естественно, я не выберу тот ИБ, где нельзя открыть депозит онлайн
нужен перевод по реквизитам - выбирается тот ИБ, где бесплатно и/или выполняются требования получателя - есть данные отправителя, квитанция, печать банка и т.п.
Для карточных продуктов - нужны максимально полные выписки, информация о задолжености, сроках погашения и т.д., возможность пополнения.
Первичен все равно продукт, для обслуживания которого будет использоваться ИБ
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:44

Проголосував за депозити
Надіюсь малось на увазі в повному режимі - і бачити відкриті і відкривати нові!
Бігати в кедах депо-людям із сумками пачок між Н банками довго, марудно та не дуже цікаво.

в наш час ще досить багато банків мають ІБ без депо-модуля.
звісно що також базою будь-якого ІБ є картки і все що із ними пов'язано (перекази, ліміти, блоки, виписки і тд)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:50

  vollena71 написав:Первичен все равно продукт, для обслуживания которого будет использоваться ИБ

Именно так.
ИБ - это всего лишь одна из плюшек банковского продукта.
И выбирают не ИБ, а банковский продукт.
И только при наличии примерно одинаковых продуктов - из них выбирается тот, где ИБ продвинутей.
Поэтому: вопрос в заголовке - некорректен, вопрос ниачем.

Ну, или уж нужно быть совсем последним оленем для того, чтобы выбирать тот банк, где более качественно прорисованы котики в ИБ
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:31

Слушайте, а зачем выбирать-то? Это ж не женитьба со штампом в паспорте. Я выбираю из какого банка мне удобнее и выгоднее совершить операцию, соответственно, в его интернет-банкинг и иду.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:50

Re: Якими критеріями ви користуєтеся при виборі інтернет-бан

Сделал выбор 3 вариантов (типа самых важных), и голос можно менять. Думаю теперь будет нагляднее
Faceless
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