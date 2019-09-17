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Україна готується до припинення
Росією транзиту газу, -...

Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:52

Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.

Ну і що ви тут страждаєте ? Газ все одно через 50-60 років закінчиться ... Тоді на фіга ці всі труби скрізь будуть ? Нафта , до речі - теж закінчится . І взагалі - загальне потепління вперемішку з хвилями холоду будуть підштовхувати до розвитку нових технологій . Вся надія на науку - або загальний апокаліпсис ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:58

Re: стороны разные

  Shram написав:сомневаюсь что на 2020 год Украина и Россия не договорятся по транзиту. Всё таки и Украине нужен газ и деньги за транзит, и СП2 ещё не готов и турецкий поток тоже не вполной мере работает.

РФ выгоднее договориться с Украиной. т.к. от РФ требуется только газ, а от Украины работоспособная ГТС. у кого что раньше закончится?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:07

  PasserBy написав:При всех проблемах предыдущей власти идиотами их не назовешь. Я сомневаюсь, что они не понимали выгоды увеличения собственной добычи.
...

Но как получить выгоду от виртуальной собственной добычи, думаю, понимали они очень даже хорошо. Так что полностью согласен, - назвать идиотами тех, кто опустошил карманы пересичных на десятки миллиардов гривен, включив в тариф "инвестиционную составляющую", язык точно не поворачивается.
Sergei
 
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  #<123
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