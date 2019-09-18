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Дубілет розповів, чому трудові
книжки більше не потрібні

Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:49

Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні

Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет розповів, що трудові книжки вже не потрібні та пояснив чому.

Дивися повний текст Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:50

это не реформы - это просто развитие от бумажного документооборота к цифровому
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:05

sal , а что этого мало? У нас много чего на бумаге реализовано лучше чем в других странах, но из за лени и тупой бюрократии не работает.
Если все оцифровать и концы вывести в открытый доступ необходимым службам - этож манна небесная.
И коррупционная составляющая сразу уменьшиться.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:57

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет розповів, що трудові книжки вже не потрібні та пояснив чому.


"Например, зачем нужен диплом, если есть электронный реестр дипломов с 2000 года, зачем нужен паспорт, если ты можешь с помощью ЦБ подтвердить свои данные"


Ты Дима, для начала нагни все госучреждения и банки (и первое и второе уже знакомая тебе сфера) чтобы они не требовали справки о прописке (регистрации, у владельцев ID карт. Справку о несудимости при получении заграна.
Начни с малого и доступного.
Покажи результат, а потом языком чеши.
И, да ДО 2000 года тоже люди жили 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:49

Еще в мае этого года, без трудовой пенсию не назначали, плюс оригиналы всех документов, вплоть до свидетельства о рождении (и детей тоже).
esaul
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:11

Re: Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні

Трудовая нужна для подтверждения стажа до 2000-го года, и в ближайшие 10 лет ничего не поменяется. Или ПФ заставит всех принести трудовые и оцифрует эту информацию уже сейчас?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:25

Re: Дубілет розповів, чому трудові книжки більше не потрібні

  EKO написав:Справку о несудимости при получении заграна.

А у меня не требовали такую...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:46

Re: развиваться нужно

  magneet написав:этого мало? У нас много чего на бумаге реализовано лучше чем в других странах, но из за лени и тупой бюрократии не работает.

Это развитие. А не реформирование.
sal
 
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