Абоненти мобільного зв'язку все частіше скаржаться на списання коштів за послуги, які вони не замовляли і не використовували.
Дивися повний текст Мобільним операторам заборонять списувати гроші без згоди абонента.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:23
Мобільним операторам заборонять списувати гроші без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мобільним операторам заборонять списувати гроші без згоди абонента.
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:59
А нельзя было проще, вообще запретить списание денег за полученный контент. Пусть провайдеры сами вводят предоплату, как brazzers ;)
Додано: Чет 19 вер, 2019 22:57
не прошло и двадцати лет :)
пока реально запретят, ещё столько же пройдет
Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:14
R2
теперь осталось еще запретить насчитывать нечуществующий долг комунальной мафии
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