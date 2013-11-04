Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

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Да, похоже на окончательную распродажу последних активов этой страны. Выбран Аргентинский сценарий - самый антинародный и нещадный.
В Польще например есть ограничения на владение одним владельцем обьема земель, куча банков и фондов, финансирующих мелких фермеров. Таким образом растет занятость и эффективность обработки земли - фермер на 50 га явно эффективнее, чем агрохолдинг на 50000га.
Ну что ж, наша задача - понять как на этом всем можно заработать. Срубить последнюю капусту в этой стране перед эмиграцией.