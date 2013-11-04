Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

Додано: Вів 19 лис, 2019 00:50

freeze написав: ЧИА написав: Alex2007 написав: И нахрен тогда такая реформа нужна И нахрен тогда такая реформа нужна

Единственный смысл - приведение нашего законодательства к европейскому

Ну или к общепринятому Единственный смысл - приведение нашего законодательства к европейскомуНу или к общепринятому



Какое европейское, какое общепринятое ? Именно так там и написано по 210 000 га на нос ? Польша до 500 га, Венгрия до 300 га

Идёт ровно аргентинский сценарий земельной реформы. Какое европейское, какое общепринятое ? Именно так там и написано по 210 000 га на нос ? Польша до 500 га, Венгрия до 300 гаИдёт ровно аргентинский сценарий земельной реформы.

Именно так, по Аргентинскому.А потом в один не очень прекрасный день почемуто МВФ внезапно не налил обещанный транш, не такой уж и большой...истории выживальщиков(см. Гугл: выживальщик Аргентина) в тот кризис отлично раскрывают детали, так там и соседи на севере не те что у насЗапуск рынка земли был бы приемлимым при наличии определенных условий:1) очищенная и реально функционирующая судовая система, собственно сведение коррупции до каких-то вменяемых масштабов2) актуальный действующий кадастр;3) право собственности только для граждан резидентов, без двойного гражданства. Остальным только аренда;4) ограничение в 500 га на человека и 5000 га на юр.лицо, (а до реализации первого пункта, так и того меньше, а потом можно и больше)В той ситуации и в той редакции что есть - это КИДАЛОВО.Внедрение адекватных правок и цивилизованная реализация закона - это сказки.В связи с тем как происходят процессы на примере ФОПов (где тоже обещали "поправить"), референдумов, снятие деп.неприкосновенности (ее как бы сняли, но как бы и нет), импичмента, наказания за незаконное обогащение.Основным обещанием зеленых было - победа над коррупцией, а не "рынок земли".Пол года у руля, коррупция цветет и пахнет.Если бы о рынке земли речь шла до выборов, результаты у зеленых были бы далеки от того, что имеем сейчас,а потом БАЦ и тема №1.Кстати кто-то разобрался кому же Зеленский такое обещание давал? (со слов в выступлении перед депутатами)Теперь о цифрах:Всего с/х земель 42млн гектар (используется 33млн)В гос.собственности 10млн гаЧерноземы 28млн га (весь ЕС 18млн)Стоимость гектара в Украине 1к € (в среднем по ЕС 7,5к€)97% с.х. земли в аренде.Из них более 50% - на срок 50 лет.Открытие рынка земли может принести от 3 до 10 млрд€ вливаний в экономику и увеличение ВВП на ±5млрд $(что конечно + для держателей ВВП варрантов Украины (VRI) выданных кредиторам в следствие гениальной реструктуризации им. Яресько-Порошенко, привязанных к размеру и росту ВВП)Вероятней, что всё будет организовано таким образом, что народ за копейки лишится права(даже условного) на землю, так же, как лишился права на промышленность в 90х, а Украина окончательно пойдет по пути АргентиныЗапуск рынка земли без адекватной переоценки стоимости - развод.Фактически, нормативная стоимость земли(рост в 2 раза) до сих пор не проиндексирована с учетом девальвации гривны (3,5 раза)Сравнение нормативной оценочной стоимости с/х земли Украины в 2012 и 2017ггСтоимость земель сельскохозяйственного назначения в разных странахисточники:Ну и уже упомянутая "фишечка":В новом земельном кодексе планируют(среди прочего):А) Никаких ограничений для покупки иностранцами земель не сельхоз назначения вне населенных пунктов.Б) Изменение целевого назначения земель передают местным депутатам и чиновникамВ) ...???ПС. К вопросу о 2х гектарах для ОСГ