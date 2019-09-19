Метою закону є поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямками.
Дивися повний текст Рада скасувала податок на інвестиції: \"плюси\" закону.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:16
Рада скасувала податок на інвестиції: "плюси" закону
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада скасувала податок на інвестиції: \"плюси\" закону.
Додано: Пон 23 вер, 2019 16:16
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