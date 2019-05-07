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Finance.ua: Новий
Приват24 – що змінилося

Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:56

Жахливо! Не зручно. Хочу стару версію, яка була набагато зрозумілішою!
laska1601
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:09

Дуже невдале і незручне оновлення- стара версія була незрівнянно краща Може є якась можливість скасувати нову і користуватись тільки старою версією?
vovk9531
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:36

Як зберігати квитанції оплати комуналки і тому подібного?Раніше натискаеш стрілочку і показує-квитанція.А де її шукати зараз?
jane19580204
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:42

Приватбанк представив «Приват24 для бізнесу» в новому дизайні: що нового отримали клієнти
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:03

Маркетологи приватбанка пытаются заново изобрести велосипед. Хотя прежний был идеален и интуитивно понятен
a_brusentsev
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 08:52

Чудовищно. Аляповатое фуфло. Совсем не похоже на серьёзную программу для работы с финансами. Старый дизайн действительно был более менее интуитивно понятен, а в этом убожестве, иначе его не назовёшь, наляпано всё в кучу и прыгает картинка перед глазами. Явный расчёт на пользователя эстетического уровня Эллочки-Людоедочки. Хоть бери на наличку опять переходи из-за этих вредителей. Руки бы им поотрывать, чтоб не тянулись туда куда не надо.
alexeyuat
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:53

Re: Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося

Новий Приват 24 жахливо не зручний, особливо комплатежі-багато плутанини, важко контролювати правильність заповнення рахунку,помилки в періодах оплати, свої ж правила і не виконують.
daraivankovna
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:10

Re: Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося

В новом дизайне я даже с тех.поддержкой не смогла создать шаблон платежа. Поддержка порекомендовала использовать архив платежей для повтора :(.
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