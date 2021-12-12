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Finance.ua: Новий
Приват24 – що змінилося

Finance.ua: Новий Приват24 – що змінилося
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:59

  laska1601 написав:Жахливо! Не зручно. Хочу стару версію, яка була набагато зрозумілішою!


так нажав на имя появляется кнопочка: "перейти в старую версию" (примерно в середине списка), которую я сразу и нажимаю!
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