|
|
|
Finance.ua: Як правильно купувати за кордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 24 вер, 2019 18:40
Пропонуємо до обговорення:
Тонкощі міжнародного онлайн-шопінгу
На багатьох речах можна добре заощадити, якщо купувати їх за кордоном. І їхати за ними самому зовсім не обов'язково. Все що потрібно - платіжна картка, інтернет і знання деяких тонкощів міжнародного онлайн-шопінгу. Finance.ua вам про них розповість.
Дивися повний текст Як правильно купувати за кордоном
-
D2
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:34
Если они докажут, что указанная цена явно ниже рыночной, то за это может светить административная.... ничего вам не будет, не пугайтесь. не платите этому феодальному государству.
-
slmed1000
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 12.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08
Постоянное ущемление прав.
Даже у агресора лимит выше, там 1000 уе. Наши же за каждую копейку давятся.
-
egor6508
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 23.01.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:33
Личный пример, столкнувшись офигел. Купил ноутбук в Украине, поехал в командировку за рубеж и был вынужден оставить ноут там, в расчёте что приеду в следующий раз заберу. Корона вирус, все дела, никто никуда не летает. Прошу партнёров отправить ноут DHl, так как по работе очень нужен. К слову, здесь я за него заплатил 1000уе, куплен в розетке, чему в подтверждение есть чек, а также гарантийка, а также чек, что я его апгрейдил(добавил памяти). Короче документы, что он куплен на ридний неньке есть и что необходимые налоги я уже заплатил. Так вот, отправили мои партнёры мне мой ноут, а наша таможня, при получении его в свои мохнатые конечности наложили на него мыто! И все апелляции вдребезги, мол был оформлен как "товар", и пересекал границу он без меня(естественно блин, ноутбуки корона вирусом не болеют, у них свои вирусы), и что нужно было его оформить до 100 !!евро!! (это мне уже таможенник рассказал по телефону), до 100 евро Карл! Ноутбук! А так как его оформили на 300 долларов, то и получил я свои пошлины в размере 2к гривен. Так вот, вроде и деньги не большие, но вопрос, с какого перепугу я должен их платить, если при покупке его в магазине, все налоги были мной уплачены! Скотство!
-
foreignchild1
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.06.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:06
foreignchild1 Держава агресор, может они имели ввиду наше государство по отношению к своим гражданам)
-
lawyer_abezpeka
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:55
Я .вообще, для себя,ничего не нашел,что обойдется купить дешевле за границей ,чем у нас Украине.
-
bulkin74
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:21
Козлы уже не знают как деньги сбить с населения. Какого черта я должен платить двойные налоги в Китай и у нас? Это бред! Я уже заплатил налоги при покупке товара, налоги вложены в цену, но нет, помимо Китая, я ещё должен заплатить налоги у нас. Это скотство.
-
korvust
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 13.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:06
egor6508 написав:
Постоянное ущемление прав.
Даже у агресора лимит выше, там 1000 уе. Наши же за каждую копейку давятся.
"Действующий с 1 января 2019 года лимит для беспошлинного ввоза товаров личного пользования составляет 500 евро и 25 кг."
Согласен, что 500 евро и 100 евро разные цифры. Даже в Беларуси и то 200
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5615
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1494 раз.
- Подякували: 1466 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|12
|1018
|
|
|4
|7682
|
|
|10
|7014
|
П'ят 06 сер, 2021 21:00
SLK5
|