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Finance.ua: Як правильно
купувати за кордоном

Finance.ua: Як правильно купувати за кордоном
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:40

Finance.ua: Як правильно купувати за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Тонкощі міжнародного онлайн-шопінгу
На багатьох речах можна добре заощадити, якщо купувати їх за кордоном. І їхати за ними самому зовсім не обов'язково. Все що потрібно - платіжна картка, інтернет і знання деяких тонкощів міжнародного онлайн-шопінгу. Finance.ua вам про них розповість.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:34

Если они докажут, что указанная цена явно ниже рыночной, то за это может светить административная.... ничего вам не будет, не пугайтесь. не платите этому феодальному государству.
slmed1000
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08

Постоянное ущемление прав.
Даже у агресора лимит выше, там 1000 уе. Наши же за каждую копейку давятся.
egor6508
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:33

Личный пример, столкнувшись офигел. Купил ноутбук в Украине, поехал в командировку за рубеж и был вынужден оставить ноут там, в расчёте что приеду в следующий раз заберу. Корона вирус, все дела, никто никуда не летает. Прошу партнёров отправить ноут DHl, так как по работе очень нужен. К слову, здесь я за него заплатил 1000уе, куплен в розетке, чему в подтверждение есть чек, а также гарантийка, а также чек, что я его апгрейдил(добавил памяти). Короче документы, что он куплен на ридний неньке есть и что необходимые налоги я уже заплатил. Так вот, отправили мои партнёры мне мой ноут, а наша таможня, при получении его в свои мохнатые конечности наложили на него мыто! И все апелляции вдребезги, мол был оформлен как "товар", и пересекал границу он без меня(естественно блин, ноутбуки корона вирусом не болеют, у них свои вирусы), и что нужно было его оформить до 100 !!евро!! (это мне уже таможенник рассказал по телефону), до 100 евро Карл! Ноутбук! А так как его оформили на 300 долларов, то и получил я свои пошлины в размере 2к гривен. Так вот, вроде и деньги не большие, но вопрос, с какого перепугу я должен их платить, если при покупке его в магазине, все налоги были мной уплачены! Скотство!
foreignchild1
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:06

foreignchild1 Держава агресор, может они имели ввиду наше государство по отношению к своим гражданам)
lawyer_abezpeka
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:55

Я .вообще, для себя,ничего не нашел,что обойдется купить дешевле за границей ,чем у нас Украине.
bulkin74
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:21

Козлы уже не знают как деньги сбить с населения. Какого черта я должен платить двойные налоги в Китай и у нас? Это бред! Я уже заплатил налоги при покупке товара, налоги вложены в цену, но нет, помимо Китая, я ещё должен заплатить налоги у нас. Это скотство.
korvust
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:06

  egor6508 написав:Постоянное ущемление прав.
Даже у агресора лимит выше, там 1000 уе. Наши же за каждую копейку давятся.

"Действующий с 1 января 2019 года лимит для беспошлинного ввоза товаров личного пользования составляет 500 евро и 25 кг."
Согласен, что 500 евро и 100 евро разные цифры. Даже в Беларуси и то 200
sequence
 
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