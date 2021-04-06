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Finance.ua: Як правильно
купувати за кордоном

Finance.ua: Як правильно купувати за кордоном
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:39

  vitendo4yt написав:Подскажите, пожалуйста, как физическому лицу осуществить возврат сумм ввозной пошлины и НДС при реэкспорте товара.
В частности, купил проектор на AliExpress, а он через пару дней перестал работать. Договорились с продавцом о возврате. Так вот, как мне его правильно вернуть, чтобы все налоги (32% от суммы свыше 150 евро) мне тоже вернули?

Добрий день, шановний vitendo4yt!
Рекомендуємо задати це питання їх підтримці https://aliexpert.com.ua/povernennya-gr ... liexpress/.
Можливо вони зможуть надати кваліфіковану відповідь.

З повагою, Ірина
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