RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: 10 речей, які
ви не знали про ПриватБанк

Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:42

Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк

Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати про найбільший банк країни
Приватбанк обслуговує понад 20 мільйонів клієнтів - фізичних осіб. Для порівняння: це більше, ніж п'ять таких країн, як Хорватія, ніж дві такі, як Ізраїль або Австрія. На частку "Привату" припадає понад половина всіх активних платіжних карток, чинних банкоматів і терміналів в Україні. Швидше за все, ви самі або хтось з членів вашої родини є його клієнтами. Ми підібрали 10 корисних фактів про "Приват", про які ви могли не знати.

Дивися повний текст 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк
D2
 
Повідомлень: 57
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:21

а еще вы забыли написать что при оформлении карты приват банка вы пожизненно становитесь их клиентом и если вы захотети покинуть банк то вам никто не даст такой возмжности!
nadi_korotina
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:17

Re: Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк

nadi_korotina написав:а еще вы забыли написать что при оформлении карты приват банка вы пожизненно становитесь их клиентом и если вы захотети покинуть банк то вам никто не даст такой возмжности!
Приват как герпес :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27974
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 6711 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:04

Re: Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк

11-ый пункт, который вы не знали про Приват.

С недавних пор нет возможности недорого отправить платёж на другой банк Украины.
БЫЛО 3 грн/платёж, стало 0.5% от суммы и не менее 5 грн
(поэтому при переводе 840 грн придётся заплатить не 4.20 грн.,а 5)
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 360
З нами з: 31.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Рейтинг дебетових карток 1, 2, 3, 4
D2 » Сер 17 чер, 2020 16:13
37 3588
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 12:38
Vorlon
Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків 1, 2
D2 » Вів 28 тра, 2019 12:00
17 2279
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 15:58
KULANDALE
Finance.ua: «Любой каприз» или как работает...
D2 » Чет 24 вер, 2020 20:09
1 236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 вер, 2020 20:09
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.