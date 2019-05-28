|
|
|
Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:42
Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати про найбільший банк країни
Приватбанк обслуговує понад 20 мільйонів клієнтів - фізичних осіб. Для порівняння: це більше, ніж п'ять таких країн, як Хорватія, ніж дві такі, як Ізраїль або Австрія. На частку "Привату" припадає понад половина всіх активних платіжних карток, чинних банкоматів і терміналів в Україні. Швидше за все, ви самі або хтось з членів вашої родини є його клієнтами. Ми підібрали 10 корисних фактів про "Приват", про які ви могли не знати.
Дивися повний текст 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк
-
D2
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 лип, 2020 17:21
а еще вы забыли написать что при оформлении карты приват банка вы пожизненно становитесь их клиентом и если вы захотети покинуть банк то вам никто не даст такой возмжности!
-
nadi_korotina
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 01.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:17
nadi_korotina написав:а еще вы забыли написать что при оформлении карты приват банка вы пожизненно становитесь их клиентом и если вы захотети покинуть банк то вам никто не даст такой возмжности!
Приват как герпес
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27974
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 6711 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:04
11-ый пункт, который вы не знали про Приват.
С недавних пор нет возможности недорого отправить платёж на другой банк Украины.
БЫЛО 3 грн/платёж, стало 0.5% от суммы и не менее 5 грн
(поэтому при переводе 840 грн придётся заплатить не 4.20 грн.,а 5)
-
Sanyok77
-
-
- Повідомлень: 360
- З нами з: 31.08.13
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37
|3588
|
|
|17
|2279
|
|
|1
|236
|
Чет 24 вер, 2020 20:09
yama
|