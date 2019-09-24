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Finance.ua: Рейтинг кредитних
карток для мандрівників

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток для мандрівників
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:54

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток для мандрівників

Пропонуємо до обговорення:
З якою кредиткою краще їхати за кордон?
Подорожувати з готівкою – незручно і небезпечно. Адже її можуть вкрасти або її можна втратити. Кредитна картка, яку завжди можна заблокувати, в цьому плані набагато надійніша. Плюс вона дає масу інших можливостей: дозволяє безкоштовно користуватися грошима банку, заробляти на власних витратах, отримувати фінансову допомогу від друзів і близьких і багато іншого. Але яку саме кредитку взяти з собою в поїздку? Щоб відповісти на це питання, ми склали рейтинг кредитних карток для подорожей.

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D2
 
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